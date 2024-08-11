Fotoğrafını Çektiler: Bir Genç Modern Sanat Sergisine Ayakkabısının Tekini Bırakıp İnsanların Tepkisini Ölçtü

Geçtiğimiz yıllarda modern sanat sergilerine gözlük, ananas gibi nesneler bırakılıp insanların tepkisi ölçülmüştü hatırlarsanız. Bu nesnelere verilen tepkinin ardından 'Modern sanat kara para aklama yöntemidir' söylemleri de ortaya çıktı.
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Bir genç, arkadaşlarıyla gittiği modern sanat sergisine ayakkabısının tekini bıraktı.
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Katılımcıların ayakkabıyı dakikalarca izleyip fotoğrafladığı görüldü.
İşte o video;
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