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Fotoğrafını Çektiler: Bir Genç Modern Sanat Sergisine Ayakkabısının Tekini Bırakıp İnsanların Tepkisini Ölçtü

Fotoğrafını Çektiler: Bir Genç Modern Sanat Sergisine Ayakkabısının Tekini Bırakıp İnsanların Tepkisini Ölçtü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 12:28 Son Güncelleme: 11.08.2024 - 12:29

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Geçtiğimiz yıllarda modern sanat sergilerine gözlük, ananas gibi nesneler bırakılıp insanların tepkisi ölçülmüştü hatırlarsanız. Bu nesnelere verilen tepkinin ardından 'Modern sanat kara para aklama yöntemidir' söylemleri de ortaya çıktı.

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Bir genç, arkadaşlarıyla gittiği modern sanat sergisine ayakkabısının tekini bıraktı.

Bir genç, arkadaşlarıyla gittiği modern sanat sergisine ayakkabısının tekini bıraktı.

Katılımcıların ayakkabıyı dakikalarca izleyip fotoğrafladığı görüldü.

Katılımcıların ayakkabıyı dakikalarca izleyip fotoğrafladığı görüldü.

İşte o video;

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