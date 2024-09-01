Düğün Değil Felaketler Zinciri: Bir Düğünde Gelin ve Damadın Başına Gelmeyen Kalmadı

Düğünler, gelin ve damadın hayatlarında belki de en çok heyecan duydukları anlar. Düğünde yaşanan bazı aksaklıklar heyecanı daha da arttırabilirken bu heyecanın kendisi de bazı felaketlere yol açabiliyor. Samsun'da gerçekleşen düğündeki felaketler zinciri bunu bir kere daha kanıtladı.