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Bir Gelin Kendi Düğününe Gelinlikle Katılan Eltisini Paylaştı: "Asıl Kumar Kıbrıs'ta Değil Elti ile Oynanır"

Bir Gelin Kendi Düğününe Gelinlikle Katılan Eltisini Paylaştı: "Asıl Kumar Kıbrıs'ta Değil Elti ile Oynanır"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 15:25

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Düğünler, gelin ve damadın hayatlarında bir dönüm noktası olan, sevdikleriyle paylaştıkları en özel anlardır. Aynı zamanda aile ve dostların bir araya gelerek, çiftin bu mutlu günlerini kutladıkları, sevinç ve coşkunun hakim olduğu etkinliklerdir. Fakat bu durum tatsız olayların yaşanmasına engel olmuyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@gamzesizmm/vi...
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Bir gelin, düğününe gelinlik giyerek gelen eltisini paylaştı.

Bir gelin, düğününe gelinlik giyerek gelen eltisini paylaştı.

"Asıl kumar Kıbrıs'ta oynanmaz. Asıl kumar kıskançlığından düğününde gelinliğini giyip gelen 'elti' ile oynanır." notuyla paylaştığı o anlar izleyenlerin de sinirlerini bozdu.

"Asıl kumar Kıbrıs'ta oynanmaz. Asıl kumar kıskançlığından düğününde gelinliğini giyip gelen 'elti' ile oynanır." notuyla paylaştığı o anlar izleyenlerin de sinirlerini bozdu.

İşte o video;

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