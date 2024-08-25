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Gelin ve Damat Hazırlandığı Dansı Sergilediği Sırada Üzerlerine Para Atılınca Çocuklar İksini de Pistten İtti

Gelin ve Damat Hazırlandığı Dansı Sergilediği Sırada Üzerlerine Para Atılınca Çocuklar İksini de Pistten İtti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.08.2024 - 17:26

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Düğünlere çocukların alınıp alınmaması meselesi uzun zamandır tartışılan bir konu. Kimileri bunu çok haklı bulurken kimileri ise terbiyesizlik olarak değerlendiriyor. Geçtiğimiz günlerde bir düğünde yine bu tartışmayı akıllara getiren bir olay yaşandı.

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Gelin ve damat düğün öncesinde hazırladığı dansı sergilerken davetlilerden biri üzerlerine para attı.

Gelin ve damat düğün öncesinde hazırladığı dansı sergilerken davetlilerden biri üzerlerine para attı.

Çocuklar parayı toplamak için piste koşunca ortalık bir anda karıştı.

Çocuklar parayı toplamak için piste koşunca ortalık bir anda karıştı.

İşte o anlar;

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