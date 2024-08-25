Gelin ve Damat Hazırlandığı Dansı Sergilediği Sırada Üzerlerine Para Atılınca Çocuklar İksini de Pistten İtti

Düğünlere çocukların alınıp alınmaması meselesi uzun zamandır tartışılan bir konu. Kimileri bunu çok haklı bulurken kimileri ise terbiyesizlik olarak değerlendiriyor. Geçtiğimiz günlerde bir düğünde yine bu tartışmayı akıllara getiren bir olay yaşandı.