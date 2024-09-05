Kişiye Özel Şapka Tasarımları ve Tarzıyla İzleyenleri Adeta Hipnotize Eden Şapkacı İzleyenleri Büyüledi

Çılgın Şapkacı karakterini tanıyan vardır. Alice Harikalar Diyarında kitabında yer alan, filminde ise Johnny Depp'in canlandırdığı Çılgın şapkacı karakterinin gerçek hayattaki versiyonu bulundu.
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Sosyal medyada 'blade-hats' ismiyle tanınan bir şapkadı yaptığı tasarımlarla sosyal medyada viral oldu.
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Şapkaların yapılış sürecini de tüm detaylarıyla paylaşan o şapkacıya 'Çılgın Şapkacı' yorumları yapıldı.
İşte o video;
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