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Kişiye Özel Şapka Tasarımları ve Tarzıyla İzleyenleri Adeta Hipnotize Eden Şapkacı İzleyenleri Büyüledi

Kişiye Özel Şapka Tasarımları ve Tarzıyla İzleyenleri Adeta Hipnotize Eden Şapkacı İzleyenleri Büyüledi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 16:30 Son Güncelleme: 05.09.2024 - 16:31

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Çılgın Şapkacı karakterini tanıyan vardır. Alice Harikalar Diyarında kitabında yer alan, filminde ise Johnny Depp'in canlandırdığı Çılgın şapkacı karakterinin gerçek hayattaki versiyonu bulundu.

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Sosyal medyada 'blade-hats' ismiyle tanınan bir şapkadı yaptığı tasarımlarla sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medyada 'blade-hats' ismiyle tanınan bir şapkadı yaptığı tasarımlarla sosyal medyada viral oldu.

Şapkaların yapılış sürecini de tüm detaylarıyla paylaşan o şapkacıya 'Çılgın Şapkacı' yorumları yapıldı.

Şapkaların yapılış sürecini de tüm detaylarıyla paylaşan o şapkacıya 'Çılgın Şapkacı' yorumları yapıldı.

İşte o video;

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