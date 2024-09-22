Avustralya'da Yaşayan Bir Vatandaşı da Ekonominin Her Yerde Kötü Olduğunu Söyleyen Gurbetçilere "Yalancı" Dedi

Ülkemize gelen gurbetçiler, ekonomi konusunda ikiye bölünmüş durumda. Kimileri ülkemizde durumun diğer ülkeler gibi olduğunu, hatta ülkemizin çok daha iyi olduğunu söyleyenlerle Türkiye'deki gidişatın çok kötü olduğunu söyleyenler birbirlerini yalancılıkla suçluyor.