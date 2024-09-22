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Avustralya'da Yaşayan Bir Vatandaşı da Ekonominin Her Yerde Kötü Olduğunu Söyleyen Gurbetçilere "Yalancı" Dedi

Avustralya'da Yaşayan Bir Vatandaşı da Ekonominin Her Yerde Kötü Olduğunu Söyleyen Gurbetçilere "Yalancı" Dedi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
22.09.2024 - 14:32

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Ülkemize gelen gurbetçiler, ekonomi konusunda ikiye bölünmüş durumda. Kimileri ülkemizde durumun diğer ülkeler gibi olduğunu, hatta ülkemizin çok daha iyi olduğunu söyleyenlerle Türkiye'deki gidişatın çok kötü olduğunu söyleyenler birbirlerini yalancılıkla suçluyor.

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Avustralya'da yaşayan bir gurbetçi, yurt dışında ekonominin kötü olduğunu söyleyen gurbetçilerin yalan söylediklerini savundu.

Avustralya'da yaşayan bir gurbetçi, yurt dışında ekonominin kötü olduğunu söyleyen gurbetçilerin yalan söylediklerini savundu.

Pek çok ülke gezdiğini söyleyen adam, gurbetçilerin akrabaları para istemesin diye yalan söylediğini iddia etti.

Pek çok ülke gezdiğini söyleyen adam, gurbetçilerin akrabaları para istemesin diye yalan söylediğini iddia etti.

İşte o röportaj;

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shizuka_

Biri çıkıp şu gurbetçi tayfasına cevap vermeliydi derken, amca iyi konuşmuş iç sesimiz 🤙