Avustralya'da Yaşayan Bir Vatandaşı da Ekonominin Her Yerde Kötü Olduğunu Söyleyen Gurbetçilere "Yalancı" Dedi

Ülkemize gelen gurbetçiler, ekonomi konusunda ikiye bölünmüş durumda. Kimileri ülkemizde durumun diğer ülkeler gibi olduğunu, hatta ülkemizin çok daha iyi olduğunu söyleyenlerle Türkiye'deki gidişatın çok kötü olduğunu söyleyenler birbirlerini yalancılıkla suçluyor.
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Avustralya'da yaşayan bir gurbetçi, yurt dışında ekonominin kötü olduğunu söyleyen gurbetçilerin yalan söylediklerini savundu.
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Pek çok ülke gezdiğini söyleyen adam, gurbetçilerin akrabaları para istemesin diye yalan söylediğini iddia etti.
İşte o röportaj;
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Biri çıkıp şu gurbetçi tayfasına cevap vermeliydi derken, amca iyi konuşmuş iç sesimiz 🤙