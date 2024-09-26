Bir Kadın Günde 8 Saatten Fazla Çalıştırıldığı İçin Zam Talep Edince İşten Çıkarıldı

Ülkemizin iş dünyası, her geçen gün daha karmaşık ve zorlu bir hale dönüşüyor. Artan rekabet, teknolojik ilerlemeler ve sürekli değişen ekonomik koşullar, çalışma hayatını daha da karmaşıklaştırıyor. Bu durum, işçilerin ve işverenlerin her ikisi için de zorlu bir durum oluşturuyor. Özellikle çalışanlar haklısını tam olarak alamıyor.