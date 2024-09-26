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Bir Kadın Günde 8 Saatten Fazla Çalıştırıldığı İçin Zam Talep Edince İşten Çıkarıldı

Bir Kadın Günde 8 Saatten Fazla Çalıştırıldığı İçin Zam Talep Edince İşten Çıkarıldı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
26.09.2024 - 10:51

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Ülkemizin iş dünyası, her geçen gün daha karmaşık ve zorlu bir hale dönüşüyor. Artan rekabet, teknolojik ilerlemeler ve sürekli değişen ekonomik koşullar, çalışma hayatını daha da karmaşıklaştırıyor. Bu durum, işçilerin ve işverenlerin her ikisi için de zorlu bir durum oluşturuyor. Özellikle çalışanlar haklısını tam olarak alamıyor.

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Bir kadın, hemen her gün 8 saatten fazla çalıştırılması üzerine zam talebinde bulundu.

Bir kadın, hemen her gün 8 saatten fazla çalıştırılması üzerine zam talebinde bulundu.

Genç kadın, zam talebinin ertesi günü işten çıkarıldığını öğrendi.

Genç kadın, zam talebinin ertesi günü işten çıkarıldığını öğrendi.

Yaşadıklarını sosyal medya hesabından takipçilerine anlatınca, kendisiyle benzer sorunları yaşayan insanlar da kendi yaşadıklarını anlattı.

İşte o video;

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