Tayland'da Kiraladıkları "Deniz Manzaralı" Otel Odasına Giren Turistler Manzaranın Bir Fotoğraf Olduğunu Gördü

İnternet üzerinden bir ürün satın almanın gerektirdiği özen, otel odası rezervasyonu yaparken de aynı derecede önemli. Çünkü bazen farklı odalar için aynı görseller kullanılabiliyor, odaların dekorasyonu yıllar içinde değişse de görseller yenilenmeyebiliyor ya da doğrudan odaların resimleri gerçeği yansıtmayabiliyor.. Bu nedenle, bir otel odası kiralamak, tıpkı herhangi bir ürün siparişi vermek gibi, titizlikle gerçekleştirilmesi gereken bir süreç.