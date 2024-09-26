Tayland'da Kiraladıkları "Deniz Manzaralı" Otel Odasına Giren Turistler Manzaranın Bir Fotoğraf Olduğunu Gördü

İnternet üzerinden bir ürün satın almanın gerektirdiği özen, otel odası rezervasyonu yaparken de aynı derecede önemli. Çünkü bazen farklı odalar için aynı görseller kullanılabiliyor, odaların dekorasyonu yıllar içinde değişse de görseller yenilenmeyebiliyor ya da doğrudan odaların resimleri gerçeği yansıtmayabiliyor.. Bu nedenle, bir otel odası kiralamak, tıpkı herhangi bir ürün siparişi vermek gibi, titizlikle gerçekleştirilmesi gereken bir süreç.
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Tayland'da tatile giden bir çift, deniz manzaralı bir oda için ödeme yaptı.
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Fakat odalarına yerleşen çift, odalarının deniz manzarasının sadece bir resim olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.
İşte o oda;
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