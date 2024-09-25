İtalya'nın Bazı Noktalarında Makarna Kırdığı Videolar Çeken Gencin Başı İtalyan Polisiyle Derde Girdi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C95dX-...
Bildiğiniz üzere makarna ve pizza İtalyanların kırmızı çizgisi. Pizzaya ketçap sıkmak ve spagettiyi kırmak, İtalyanları çileden çıkarabiliyor. Bu yemekler, İtalyanların milli hazine gibi korudukları ve özgün lezzetlerini bozmamak adına belirli kurallar çerçevesinde tüketilmesi gerektiğini ısrarla vurguladıkları yemekler.
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Bir genç, İtalya'nın çeşitli noktalarında spagetti kırdığı videolar paylaştı.
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İtalyanların en sinirine dokunan bu olayı akıma çeviren gencin başı İtalyan polisiyle belaya girdi.
İşte yaşananlar;
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