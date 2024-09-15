Almanya'da Yaşayan Bir Çift Sadece Geri Dönüşüme Attıkları Şişelerle Alışveriş Yaptı

Pek çok ülkede plastik şişeler geri dönüşüme atılarak karşılığında para alınıyor. Bu uygulama, plastik şişelerin çevreye verdiği zararı azaltmayı hedeflerken, aynı zamanda insanları bu konuda bilinçlendirmeyi ve aktif olarak katılım sağlamalarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Pek çok kişi sadece plastik şişelerin market alışverişinin ne kadarını karşılayabileceğini merak ediyordu. Almanya'da bir çift bunu denedi.