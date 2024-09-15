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Almanya'da Yaşayan Bir Çift Sadece Geri Dönüşüme Attıkları Şişelerle Alışveriş Yaptı

Almanya'da Yaşayan Bir Çift Sadece Geri Dönüşüme Attıkları Şişelerle Alışveriş Yaptı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 10:33

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Pek çok ülkede plastik şişeler geri dönüşüme atılarak karşılığında para alınıyor. Bu uygulama, plastik şişelerin çevreye verdiği zararı azaltmayı hedeflerken, aynı zamanda insanları bu konuda bilinçlendirmeyi ve aktif olarak katılım sağlamalarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Pek çok kişi sadece plastik şişelerin market alışverişinin ne kadarını karşılayabileceğini merak ediyordu. Almanya'da bir çift bunu denedi.

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'almanyarehberi' isimli sosyal medya kullanıcısı bir miktar plastik şişeyle markete girdi ve karşılığında 25 Euro oldu.

'almanyarehberi' isimli sosyal medya kullanıcısı bir miktar plastik şişeyle markete girdi ve karşılığında 25 Euro oldu.

Marketten bir ailenin neredeyse tüm ihtiyaçlarını alan aile üzerine bir miktar para ödemek zorunda kalsa da aynı alışverişin Türkiye'de yapıldığı düşünülünce ortaya ciddi bir fark çıktı.

Marketten bir ailenin neredeyse tüm ihtiyaçlarını alan aile üzerine bir miktar para ödemek zorunda kalsa da aynı alışverişin Türkiye'de yapıldığı düşünülünce ortaya ciddi bir fark çıktı.

İşte o video;

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