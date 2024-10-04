Adana'da Gerçekleşen Teknofest'te Gösteri Yapan SOLOTÜRK Ziyaretçilerin Yüreklerini Ağızlarına Getirdi

Kaynak: https://www.tiktok.com/@kerem.atlas/v...
Bildiğiniz üzere Teknofest bu sene Adana'da gerçekleşiyor. 2 Ekim'de başlayan etkinlik, 6 Ekim'e kadar devam edecek. Şakirpaşa Havalimanı'nda gerçekeleşen etkinliğe SOLOTÜRK damgasını vurdu.
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Gösteri yapan SOLOTÜRK uçağı, alçaktan yaptığı uçuş sırasında ters dönüp tehlikeli hareketler yapınca, seyirciler korku dolu anlar yaşadı.
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Gösterinin bir parçası mı yoksa bir sorun mu olduğunu anlamayan ziyaretçilerin o anları sosyal medyada viral oldu.
İşte o anlar;
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