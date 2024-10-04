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Adana'da Gerçekleşen Teknofest'te Gösteri Yapan SOLOTÜRK Ziyaretçilerin Yüreklerini Ağızlarına Getirdi

Adana'da Gerçekleşen Teknofest'te Gösteri Yapan SOLOTÜRK Ziyaretçilerin Yüreklerini Ağızlarına Getirdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.10.2024 - 20:54 Son Güncelleme: 04.10.2024 - 21:20

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Bildiğiniz üzere Teknofest bu sene Adana'da gerçekleşiyor. 2 Ekim'de başlayan etkinlik, 6 Ekim'e kadar devam edecek. Şakirpaşa Havalimanı'nda gerçekeleşen etkinliğe SOLOTÜRK damgasını vurdu.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@kerem.atlas/v...
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Gösteri yapan SOLOTÜRK uçağı, alçaktan yaptığı uçuş sırasında ters dönüp tehlikeli hareketler yapınca, seyirciler korku dolu anlar yaşadı.

Gösteri yapan SOLOTÜRK uçağı, alçaktan yaptığı uçuş sırasında ters dönüp tehlikeli hareketler yapınca, seyirciler korku dolu anlar yaşadı.

Gösterinin bir parçası mı yoksa bir sorun mu olduğunu anlamayan ziyaretçilerin o anları sosyal medyada viral oldu.

Gösterinin bir parçası mı yoksa bir sorun mu olduğunu anlamayan ziyaretçilerin o anları sosyal medyada viral oldu.

İşte o anlar;

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