İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Paylaşımı Tepki Çekti: “Olaylarından Haberiniz Var mı?”
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Paylaşımı Tepki Çekti: “Olaylarından Haberiniz Var mı?”
Türkiye’de dün İstanbul Fatih’te yaşanan olay kan dondurdu. 19 yaşındaki Semih Çelik, 2 genç kızı vahşi şekilde öldürdükten sonra intihar etti. Ayrıca yine İstanbul’un Beyoğlu semtinde yaşanan taciz olayının 2 failinin serbest bırakılıp sonra yeniden tutuklanması da çok konuşuldu. Tüm bunlar olurken, güvenlik güçlerinin bağlı olduğu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Adana’da düzenlenen TEKNOFEST etkinliği ile ilgili paylaşımı sosyal medyada tepki çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul’un eğlence merkezlerinden Beyoğlu’nda 2 kişi, yolda yürüyen bir kadını taciz etmişti. Gözaltına alınan tacizciler ilk önce savcılıktan serbest kalmış, sonrasında ise yeniden yakalanarak tutuklanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dün akşam saatlerinde İstanbul Fatih’te yaşanan korkunç olay ise adeta kan dondurmuştu.
Semih Çelik isimli kişi, 19 yaşındaki iki genç kız İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i öldürmüş ve çıktığı tarihi Sur’un tepesinden atlayarak intihar etmiş.
Yaşanan bu adli vakalar sonrasında jandarma ve polisin bağlı olduğu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan TEKNOFEST paylaşımı geldi.
İşte Bakan Ali Yerlikaya’ya gelen tepkilerden bazıları 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın