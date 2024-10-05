İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Paylaşımı Tepki Çekti: “Olaylarından Haberiniz Var mı?”

Türkiye’de dün İstanbul Fatih’te yaşanan olay kan dondurdu. 19 yaşındaki Semih Çelik, 2 genç kızı vahşi şekilde öldürdükten sonra intihar etti. Ayrıca yine İstanbul’un Beyoğlu semtinde yaşanan taciz olayının 2 failinin serbest bırakılıp sonra yeniden tutuklanması da çok konuşuldu. Tüm bunlar olurken, güvenlik güçlerinin bağlı olduğu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Adana’da düzenlenen TEKNOFEST etkinliği ile ilgili paylaşımı sosyal medyada tepki çekti.