Türkiye'ye Gelen İngiliz Turistlere Cinsel Saldırı Uyarısı!

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre metinde yer alan ifadeler şöyle:

'2023 yılında Türkiye'deki İngiliz konsolosluk personeline taciz dahil 42 cinsel saldırı vakası bildirildi.

Türkiye'deki İngiliz konsolosluk personeline bildirilen cinsel saldırı vakalarının çoğu yaz tatillerinde sahildeki turistik bölgelerde meydana geldi.

Bu saldırıların birçoğu, otel çalışanları da dahil olmak üzere, mağdurun gün içinde tanıştığı biri tarafından gece gerçekleştirildi.

Bu durumlarda ekstra dikkatli olun.'

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