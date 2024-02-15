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Türkiye'ye Gelen İngiliz Turistlere Cinsel Saldırı Uyarısı!

Türkiye'ye Gelen İngiliz Turistlere Cinsel Saldırı Uyarısı!

İngiltere cinsel saldırı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.02.2024 - 15:38

İngiltere hükümetinden kendi vatandaşlarını, kur farkı nedeniyle oldukça avantajlı tatil yapabildikleri Türkiye'ye giderken dikkatli olmaları konusunda uyardı. Uyarı metninde en dikkat çeken husus ise cinsel saldırı

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Türkiye, para biriminde yaşanan hızlı değer kaybı nedeniyle özellikle son yıllarda İngiliz turistlerin gözdesi.

Türkiye, para biriminde yaşanan hızlı değer kaybı nedeniyle özellikle son yıllarda İngiliz turistlerin gözdesi.

Hal böyle olunca İngiltere hükümetinden de vatandaşlarına dikkat çeken bir uyarı geldi. Metinde Türkiye'de 'cinsel saldırıya' karşı ekstra dikkat edilmesi uyarısı yapıldı.

Hal böyle olunca İngiltere hükümetinden de vatandaşlarına dikkat çeken bir uyarı geldi. Metinde Türkiye'de 'cinsel saldırıya' karşı ekstra dikkat edilmesi uyarısı yapıldı.

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre metinde yer alan ifadeler şöyle: 

'2023 yılında Türkiye'deki İngiliz konsolosluk personeline taciz dahil 42 cinsel saldırı vakası bildirildi. 

Türkiye'deki İngiliz konsolosluk personeline bildirilen cinsel saldırı vakalarının çoğu yaz tatillerinde sahildeki turistik bölgelerde meydana geldi. 

Bu saldırıların birçoğu, otel çalışanları da dahil olmak üzere, mağdurun gün içinde tanıştığı biri tarafından gece gerçekleştirildi.

Bu durumlarda ekstra dikkatli olun.'

Kaynak

İngiliz turistlere ayrıca kapkaçlık, yankesicilik, yiyecek-içecek fiyatlarındaki yükseliş ve para bozdurma konusunda da dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

İngiliz turistlere ayrıca kapkaçlık, yankesicilik, yiyecek-içecek fiyatlarındaki yükseliş ve para bozdurma konusunda da dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

İlgili web sitesinde yapılan dikkat çeken bir diğer uyarı ise şu oldu: "Türk milletine, devletine, ulusal bayrağına hakaret etmek veya Türk parasını tahrif etmek yasa dışıdır."

İlgili web sitesinde yapılan dikkat çeken bir diğer uyarı ise şu oldu: "Türk milletine, devletine, ulusal bayrağına hakaret etmek veya Türk parasını tahrif etmek yasa dışıdır."

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