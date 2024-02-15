Türkiye'ye Gelen İngiliz Turistlere Cinsel Saldırı Uyarısı!
Türkiye'ye Gelen İngiliz Turistlere Cinsel Saldırı Uyarısı!
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Türkiye, para biriminde yaşanan hızlı değer kaybı nedeniyle özellikle son yıllarda İngiliz turistlerin gözdesi.
Hal böyle olunca İngiltere hükümetinden de vatandaşlarına dikkat çeken bir uyarı geldi. Metinde Türkiye'de 'cinsel saldırıya' karşı ekstra dikkat edilmesi uyarısı yapıldı.
İngiliz turistlere ayrıca kapkaçlık, yankesicilik, yiyecek-içecek fiyatlarındaki yükseliş ve para bozdurma konusunda da dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
İlgili web sitesinde yapılan dikkat çeken bir diğer uyarı ise şu oldu: "Türk milletine, devletine, ulusal bayrağına hakaret etmek veya Türk parasını tahrif etmek yasa dışıdır."
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