Okyanusun En Derin Noktası Olan Mariana Çukuru'nda Bira Şişesi Buludu!
Okyanusun En Derin Noktası Olan Mariana Çukuru'nda Bira Şişesi Buludu!
Bilim insanları 'Mariana Çukuru' olarak bilinen yaklaşık 11 kilometrelik okyanusun en derin noktasında insanlar tarafından atılmış bir bira şişesine rastladı.
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Los Angeles Times'ın haberine göre, bilim insanları Mariana Çukuru'ndaki okyanusun en derin noktasına keşif amaçlı olarak gitmeyi başardı.
İki koltuklu ve oldukça özel bir denizaltıyla ulaşılan Pasifik Okyanusu'nun en derin noktasında karşılarına çıkan şey ise tüm dünya basınında haber oldu. Bilim insanları dünyanın en derin noktasında; birazdan duyacaklarınız tamamen gerçek, bir bira şişesiyle karşılaştı.
Mariana Çukuru'na bir de Türk vatandaşı düşmüş ve hayatını kaybetmişti.
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