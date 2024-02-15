Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Okyanusun En Derin Noktası Olan Mariana Çukuru'nda Bira Şişesi Buludu!

Okyanusun En Derin Noktası Olan Mariana Çukuru'nda Bira Şişesi Buludu!

bira Mariana Çukuru
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.02.2024 - 13:25

Bilim insanları 'Mariana Çukuru' olarak bilinen yaklaşık 11 kilometrelik okyanusun en derin noktasında insanlar tarafından atılmış bir bira şişesine rastladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Los Angeles Times'ın haberine göre, bilim insanları Mariana Çukuru'ndaki okyanusun en derin noktasına keşif amaçlı olarak gitmeyi başardı.

Los Angeles Times'ın haberine göre, bilim insanları Mariana Çukuru'ndaki okyanusun en derin noktasına keşif amaçlı olarak gitmeyi başardı.

İki koltuklu ve oldukça özel bir denizaltıyla ulaşılan Pasifik Okyanusu'nun en derin noktasında karşılarına çıkan şey ise tüm dünya basınında haber oldu. Bilim insanları dünyanın en derin noktasında; birazdan duyacaklarınız tamamen gerçek, bir bira şişesiyle karşılaştı.

İki koltuklu ve oldukça özel bir denizaltıyla ulaşılan Pasifik Okyanusu'nun en derin noktasında karşılarına çıkan şey ise tüm dünya basınında haber oldu. Bilim insanları dünyanın en derin noktasında; birazdan duyacaklarınız tamamen gerçek, bir bira şişesiyle karşılaştı.

Oregon Devlet Üniversitesi'nde coğrafya ve oşinografi profesörü olan Dr. Dawn Wrigh, söz konusu manzarayı; insanların doğal dünyayı ne kadar derinden ve geri dönülmez biçimde etkilediğinin bir sembolü olarak yorumladı.

Mariana Çukuru'na bir de Türk vatandaşı düşmüş ve hayatını kaybetmişti.

Mariana Çukuru'na bir de Türk vatandaşı düşmüş ve hayatını kaybetmişti.

2013 yılında Tayvan'dan Meksika'ya yük taşıyan gemide çalışan Cemil Çakır, Mariana Çukuru'na düşmüştü.

Cumhuriyet'in haberine göre, arama çalışmalarında Çakır'dan hiçbir iz bulunamadı.

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?