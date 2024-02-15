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Zaman Aşımına Karşı Başvuru Yapılmıştı: AYM'den Madımak Kararı

Zaman Aşımına Karşı Başvuru Yapılmıştı: AYM'den Madımak Kararı

Madımak AYM
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.02.2024 - 12:39

Anayasa Mahkemesi (AYM), Madımak Oteli'nde yakınlarını yitirenlerin zaman aşımına karşı yaptığı başvurunun ek rapor hazırlandıktan sonra görüşülmesine karar verdi.

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Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te yakılan Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenlerin yakınlarının 2014'teki bireysel başvurusunu 15 Şubat'ta gündemine aldı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te yakılan Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenlerin yakınlarının 2014'teki bireysel başvurusunu 15 Şubat'ta gündemine aldı.

Sivas'ta, 2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal Kültür Derneğince organize edilen şenlikler sırasında Madımak Oteli'nde aralarında sanatçıların da bulunduğu 33 kişi yakılarak öldürülmüştü.

Başvuruda, yargılama sürecinin etkili yapılmadığı ve adil yargılamaya ilişkin hükümlerin ihlal edildiği kaydedilmiş, Madımak Oteli'nin yakılmasına ilişkin eylemin 'insanlığa karşı suç' kapsamında değerlendirilmesi ve bu sebeple zamanaşımına uğramaması gerektiği belirtilmişti.

Başvuruda, yargılama sürecinin etkili yapılmadığı ve adil yargılamaya ilişkin hükümlerin ihlal edildiği kaydedilmiş, Madımak Oteli'nin yakılmasına ilişkin eylemin 'insanlığa karşı suç' kapsamında değerlendirilmesi ve bu sebeple zamanaşımına uğramaması gerektiği belirtilmişti.

AYM, başvurunun ek rapor hazırlandıktan sonra görüşülmesine karar verdi.

AYM, başvurunun ek rapor hazırlandıktan sonra görüşülmesine karar verdi.

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