Zaman Aşımına Karşı Başvuru Yapılmıştı: AYM'den Madımak Kararı
Zaman Aşımına Karşı Başvuru Yapılmıştı: AYM'den Madımak Kararı
Anayasa Mahkemesi (AYM), Madımak Oteli'nde yakınlarını yitirenlerin zaman aşımına karşı yaptığı başvurunun ek rapor hazırlandıktan sonra görüşülmesine karar verdi.
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Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te yakılan Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenlerin yakınlarının 2014'teki bireysel başvurusunu 15 Şubat'ta gündemine aldı.
Başvuruda, yargılama sürecinin etkili yapılmadığı ve adil yargılamaya ilişkin hükümlerin ihlal edildiği kaydedilmiş, Madımak Oteli'nin yakılmasına ilişkin eylemin 'insanlığa karşı suç' kapsamında değerlendirilmesi ve bu sebeple zamanaşımına uğramaması gerektiği belirtilmişti.
AYM, başvurunun ek rapor hazırlandıktan sonra görüşülmesine karar verdi.
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