İBB Mahkemeye Taşımıştı: Kanal İstanbul İmar Planı İptal Edildi
İBB Mahkemeye Taşımıştı: Kanal İstanbul İmar Planı İptal Edildi
Kanal İstanbul'un Yenişehir Rezerv Yapı Alanı imar planı, mahkeme tarafından iptal edildi. Plan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yargıya taşınmıştı.
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İBB’nin Kanal İstanbul'a ilişkin yargıya taşıdığı plan süreçlerine dair diğer davalar için mahkemeler sürüyor.
İstanbul 11. İdare Mahkemesi tarafından bugün iptal edilen kısım; Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yaptığı imar planı değişikliği.
İBB, başvurusunda işlemin haksız ve hukuka aykırı olduğu, uyuşmazlık konusu plan değişikliklerinin kamu yararına aykırılık teşkil ettiği vurgulamıştı.
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