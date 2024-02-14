İBB Mahkemeye Taşımıştı: Kanal İstanbul İmar Planı İptal Edildi

Başvuruda ayrıca İstanbul'un geleceği için hayati önem taşıyan tarım topraklarına, orman alanlarına ve su havzalarına geri dönülemez zarar vereceği gerekçeleri sıralanmıştı.

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