Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İBB Mahkemeye Taşımıştı: Kanal İstanbul İmar Planı İptal Edildi

İBB Mahkemeye Taşımıştı: Kanal İstanbul İmar Planı İptal Edildi

Kanal İstanbul
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.02.2024 - 12:52

Kanal İstanbul'un Yenişehir Rezerv Yapı Alanı imar planı, mahkeme tarafından iptal edildi. Plan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yargıya taşınmıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İBB’nin Kanal İstanbul'a ilişkin yargıya taşıdığı plan süreçlerine dair diğer davalar için mahkemeler sürüyor.

İBB’nin Kanal İstanbul'a ilişkin yargıya taşıdığı plan süreçlerine dair diğer davalar için mahkemeler sürüyor.

İstanbul 11. İdare Mahkemesi tarafından bugün iptal edilen kısım; Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yaptığı imar planı değişikliği.

İstanbul 11. İdare Mahkemesi tarafından bugün iptal edilen kısım; Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yaptığı imar planı değişikliği.

İBB, başvurusunda işlemin haksız ve hukuka aykırı olduğu, uyuşmazlık konusu plan değişikliklerinin kamu yararına aykırılık teşkil ettiği vurgulamıştı.

İBB, başvurusunda işlemin haksız ve hukuka aykırı olduğu, uyuşmazlık konusu plan değişikliklerinin kamu yararına aykırılık teşkil ettiği vurgulamıştı.

Başvuruda ayrıca İstanbul'un geleceği için hayati önem taşıyan tarım topraklarına, orman alanlarına ve su havzalarına geri dönülemez zarar vereceği gerekçeleri sıralanmıştı. 

Peki siz Kanal İstanbul Projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
31
2
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?