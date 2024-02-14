Yeni Yargı Paketinde 'Dilan Polat' Esintisi: "TMSF Güzellik Salonu İşletmesin Diye..."

'Teklifte fenomenler ile organize suç örgütlerini yakından ilgilendiren bir düzenleme de yer alacak.

Terör suçlarında örgütlerin mal varlıkları ile ilgili süreçlerin yönetimini TMSF yapıyor.

FETÖ davasında olduğu gibi şirketlere kayyım atama, bunları satışları gibi süreçleri TMSF yürütüyor.

TMSF’nin güzellik salonu ve eğlence merkezi işletmek zorunda kalmaması için terör örgütlerinin mal varlıklarının hızlı satışındaki hükümlerin, organize suç örgütlerinin mal varlıkları için de uygulanması amaçlanıyor.'