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Yeni Yargı Paketinde 'Dilan Polat' Esintisi: "TMSF Güzellik Salonu İşletmesin Diye..."

Yeni Yargı Paketinde 'Dilan Polat' Esintisi: "TMSF Güzellik Salonu İşletmesin Diye..."

Dilan Polat Yeni Yargı Paketi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.02.2024 - 12:21

Hükümetin çalışmalarını son aşamaya getirdiği yeni yargı paketinde detaylar belli olmaya devam ediyor. Pakette fenomenlerin el konulan mal varlıklarıyla ilgili düzenleme de var. Buna göre, TMSF’nin güzellik salonu ve eğlence merkezi işletmek zorunda kalmaması için bazı değişikler yapılacak.

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Dilan Polat davasıyla birlikte Türkiye'de bazı fenomenlerin mal varlıkları ve suç bağlantıları gündem olmuştu. Yeni yargı paketinde fenomenler ile organize suç örgütlerini yakından ilgilendiren bir düzenleme de var.

Dilan Polat davasıyla birlikte Türkiye'de bazı fenomenlerin mal varlıkları ve suç bağlantıları gündem olmuştu. Yeni yargı paketinde fenomenler ile organize suç örgütlerini yakından ilgilendiren bir düzenleme de var.

Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın yazısına göre, TMSF’nin güzellik salonu ve eğlence merkezi işletmek zorunda kalmaması için bazı düzenlemelere gidilecek.

Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın yazısına göre, TMSF’nin güzellik salonu ve eğlence merkezi işletmek zorunda kalmaması için bazı düzenlemelere gidilecek.

Kaynak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), terör örgütlerinin mal varlıklarının hızlı satışındaki hükümleri artık fenomenler ve suç örgütlerinden ele geçirilen mallar için de kullanabilecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), terör örgütlerinin mal varlıklarının hızlı satışındaki hükümleri artık fenomenler ve suç örgütlerinden ele geçirilen mallar için de kullanabilecek.

Nuray Babacan'ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle 👇

Nuray Babacan'ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle 👇

'Teklifte fenomenler ile organize suç örgütlerini yakından ilgilendiren bir düzenleme de yer alacak. 

Terör suçlarında örgütlerin mal varlıkları ile ilgili süreçlerin yönetimini TMSF yapıyor. 

FETÖ davasında olduğu gibi şirketlere kayyım atama, bunları satışları gibi süreçleri TMSF yürütüyor.

TMSF’nin güzellik salonu ve eğlence merkezi işletmek zorunda kalmaması için terör örgütlerinin mal varlıklarının hızlı satışındaki hükümlerin, organize suç örgütlerinin mal varlıkları için de uygulanması amaçlanıyor.'

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