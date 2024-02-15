Erkan Özerman'ın Cenaze Töreni: Sanat Dünyası İlgisiz Kaldı!
Erkan Özerman'ın Cenaze Töreni: Sanat Dünyası İlgisiz Kaldı!
Best Model of Turkey'nin Kurucu Başkanı Erkan Özerman'ın cenaze törenine sanat dünyasından katılım oldukça sınırlı oldu.
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Televizyon dünyasına birçok oyuncu kazandıran Best Model of Turkey'nin Kurucu Başkanı, prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeri Erkan Özerman, tedavi gördüğü hastanede 13 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.
86 yaşındaki Özerman için bugün Zincirlikuyu Camii’nde helallik alındı. Cenaze ardından İzmit'e götürüldü.
Cenazeye özellikle sanat dünyasından katılımın oldukça sınırlı olması dikkat çekti.
Erkan Özerman’ın 1988 yılında düzenlediği ilk Best Model of Turkey yarışmanda kraliçe seçilen Sibel Tan Arıkan şunları söyledi 👇
Cenazeden fotoğraflar 👇
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