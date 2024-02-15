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Erkan Özerman'ın Cenaze Töreni: Sanat Dünyası İlgisiz Kaldı!

Erkan Özerman'ın Cenaze Töreni: Sanat Dünyası İlgisiz Kaldı!

Erkan Özerman
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.02.2024 - 14:10

Best Model of Turkey'nin Kurucu Başkanı Erkan Özerman'ın cenaze törenine sanat dünyasından katılım oldukça sınırlı oldu. 

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Televizyon dünyasına birçok oyuncu kazandıran Best Model of Turkey'nin Kurucu Başkanı, prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeri Erkan Özerman, tedavi gördüğü hastanede 13 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Televizyon dünyasına birçok oyuncu kazandıran Best Model of Turkey'nin Kurucu Başkanı, prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeri Erkan Özerman, tedavi gördüğü hastanede 13 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

86 yaşındaki Özerman için bugün Zincirlikuyu Camii’nde helallik alındı. Cenaze ardından İzmit'e götürüldü.

86 yaşındaki Özerman için bugün Zincirlikuyu Camii’nde helallik alındı. Cenaze ardından İzmit'e götürüldü.

Cenazeye özellikle sanat dünyasından katılımın oldukça sınırlı olması dikkat çekti.

Cenazeye özellikle sanat dünyasından katılımın oldukça sınırlı olması dikkat çekti.

DHA'nın aktardığına göre, eski manken Engin Koç, eski manken Yusuf Azuz, manken Ece Gürsel, 1988 güzeli Sibel Tan Arıkan, şarkıcı Ege, yapımcı İzzet Öz dışında cenazede sanat dünyasından kimse yer almadı.

Kaynak

Erkan Özerman’ın 1988 yılında düzenlediği ilk Best Model of Turkey yarışmanda kraliçe seçilen Sibel Tan Arıkan şunları söyledi 👇

Erkan Özerman’ın 1988 yılında düzenlediği ilk Best Model of Turkey yarışmanda kraliçe seçilen Sibel Tan Arıkan şunları söyledi 👇

'Onun bana verdiği tacı o seneden sonra devamlı bir gururla taşıdım. Her yerde bunun faydasını gördüm. Erkan abi anlatılamayacak kadar dolu dolu bir insandı. Mankenlik yarışmasında jüride bulundum ve gurur duydum.'

Cenazeden fotoğraflar 👇

Cenazeden fotoğraflar 👇
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