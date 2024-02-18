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Marmara Denizi'nde Batan Batuhan A Gemisinin Su Altındaki Enkazından Görüntüler Paylaşıldı

Marmara Denizi'nde Batan Batuhan A Gemisinin Su Altındaki Enkazından Görüntüler Paylaşıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
18.02.2024 - 14:02

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan ve dün bir kişinin cansız bedenine ulaşılan 'Batuhan A' adlı kargo gemisinin su altındaki enkazından dalgıçlar tarafından çekilen görüntüler paylaşıldı.

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Balıkesir'in Marmara Adası'ndan hareket ettikten sonra kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batan geminin enkazında 5 mürettebatı arama çalışması devam ediyor.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan hareket ettikten sonra kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batan geminin enkazında 5 mürettebatı arama çalışması devam ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Akın gemisinde görevli dalgıçlar, denizin tabanına oturan kargo gemisinin enkazına bugün de dalış gerçekleştirdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Akın gemisinde görevli dalgıçlar, denizin tabanına oturan kargo gemisinin enkazına bugün de dalış gerçekleştirdi.

Dalgıçlar tarafından geminin enkazının içinden görüntüler çekildi. Görüntülerde, geminin sevk ve idaresinin yapıldığı "köprü üstü" diye bilinen kaptan köşkünün sular altındaki durumu yer alıyor. Bu bölümdeki klima, araç gereç ve diğer eşyaların da sular altında tamamen yerlerinden oynadığı ve dağıldığı görülüyor.

Dalgıçlar tarafından geminin enkazının içinden görüntüler çekildi. Görüntülerde, geminin sevk ve idaresinin yapıldığı "köprü üstü" diye bilinen kaptan köşkünün sular altındaki durumu yer alıyor. Bu bölümdeki klima, araç gereç ve diğer eşyaların da sular altında tamamen yerlerinden oynadığı ve dağıldığı görülüyor.

Paylaşılan görüntüde, gemideki mürettebatın kaldığı kamaralarda dalgıçlar tarafından yapılan inceleme de yer alıyor.

Paylaşılan görüntüde, gemideki mürettebatın kaldığı kamaralarda dalgıçlar tarafından yapılan inceleme de yer alıyor.

İşte Anadolu Ajansı tarafından servis edilen su altı enkaz görüntüleri...

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