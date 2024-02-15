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Marmara Denizi’nde Batan Gemi: Gemicinin Son Görüntüsü Ortaya Çıktı

Marmara Denizi’nde Batan Gemi: Gemicinin Son Görüntüsü Ortaya Çıktı

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.02.2024 - 15:11

Marmara Denizi’nde seyir halindeki 'Batuhan A' adlı kuru yük gemisi olumsuz hava koşulları sonrasında batmıştı. Gemide bulunan 6 mürettabatın arama çalışmaları devam ederken, gemici Doğuşcan Y.'nin son görüntüleri ortaya çıktı.

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Marmara Denizi’nde bu sabah saatlerinde batan gemiyle ilgili arama çalışmaları devam ediyor.

Marmara Denizi’nde bu sabah saatlerinde batan gemiyle ilgili arama çalışmaları devam ediyor.

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Balıkesir’in Marmara Adası’ndan Bursa’nın Gemlik ilçesine yük taşırken saat 06.32’de acil durum sinyali bildiren ve saat 07.12'de sinyal kesilen 69 metrelik Batuhan A adlı kargo gemisinin mürettebatlarından yağcı olarak görev yapan Doğuşcan Y.'nin sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüsü ortaya çıktı.

Balıkesir’in Marmara Adası’ndan Bursa’nın Gemlik ilçesine yük taşırken saat 06.32’de acil durum sinyali bildiren ve saat 07.12'de sinyal kesilen 69 metrelik Batuhan A adlı kargo gemisinin mürettebatlarından yağcı olarak görev yapan Doğuşcan Y.'nin sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüsü ortaya çıktı.

Doğuşcan Y.'nin bilinen son görüntüsünde Batuhan A gemisinde çalışmasına yardımcı olan acente şirketine teşekkür ettiği görüldü.

Doğuşcan Y.'nin bilinen son görüntüsünde Batuhan A gemisinde çalışmasına yardımcı olan acente şirketine teşekkür ettiği görüldü.

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