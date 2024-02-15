Marmara Denizi'nde Kargo Gemisi Battı: Mürettebat İçin Kurtarma Çalışması Başlatıldı
Marmara Denizi'nde Kargo Gemisi Battı: Mürettebat İçin Kurtarma Çalışması Başlatıldı
Marmara Denizi'nin İmralı Adası yakınlarında gövdesine su alan 69 metre büyüklüğündeki kargo gemisi battı. 6 kişi olduğu öğrenilen mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı.
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Kıyı Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İmralı Adası'nın güüneybatısında gövdesine su alan 'BATUHAN A' isimli gemi için KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botlarının olay yerine ivedilikle yönlendirildiği kaydedildi.
Olayın ardından açıklama yapan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Kıyı Emniyetine bağlı ekiplerin yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesinden de bir ekibin gönderildiğini aktardı. Demirtaş, 'Su alarak batan gemide, Türk vatandaşı oldukları değerlendirilen 6 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor' dedi.
Geminin battığı bölgede dalgaların boyunun 3 metreye yaklaştığını aktaran Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığının Mudanya ilçesindeki yerleşkesinde çalışmaları koordine ettiğini dile getirdi.
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