Türk Gemisi Omega Şangay'da Battı: Türk Denizciler Filikalardan Kurtarıldı
Türk Gemisi Omega Şangay'da Battı: Türk Denizciler Filikalardan Kurtarıldı
Ankara merkezli Gamma Denizcilik’e ait OMEGA isimli yük gemisinin Şangay'da battığı öğrenildi. Can filikası ile gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 mürettebat kurtarıldı.
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Marshall bayraklı Omega gemisinin fırtınadan dolayı demirde duramadığı, seyre kalktıktan sonra başka bir gemiyle çarpıştıktan sonra battığı öğrenildi.
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, can filikaları ile gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin denizden kurtarıldığı duyuruldu.
Denizcilik Dergisi'nin aktardığına göre, Dışıişleri Bakanlığı'nın da devreye girdiği olayda 3 denizcinin hafif yaralı olduğu belirtiliyor.
Görüntülerde bir denizcinin, “Allahım batıyoruz” dediği duyuluyor 👇
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