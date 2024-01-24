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Türk Gemisi Omega Şangay'da Battı: Türk Denizciler Filikalardan Kurtarıldı

Türk Gemisi Omega Şangay'da Battı: Türk Denizciler Filikalardan Kurtarıldı

Türk Gemisi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.01.2024 - 10:20

Ankara merkezli Gamma Denizcilik’e ait OMEGA isimli yük gemisinin Şangay'da battığı öğrenildi. Can filikası ile gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 mürettebat kurtarıldı.

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Marshall bayraklı Omega gemisinin fırtınadan dolayı demirde duramadığı, seyre kalktıktan sonra başka bir gemiyle çarpıştıktan sonra battığı öğrenildi.

Marshall bayraklı Omega gemisinin fırtınadan dolayı demirde duramadığı, seyre kalktıktan sonra başka bir gemiyle çarpıştıktan sonra battığı öğrenildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, can filikaları ile gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin denizden kurtarıldığı duyuruldu.

Denizcilik Dergisi'nin aktardığına göre, Dışıişleri Bakanlığı'nın da devreye girdiği olayda 3 denizcinin hafif yaralı olduğu belirtiliyor.

Denizcilik Dergisi'nin aktardığına göre, Dışıişleri Bakanlığı'nın da devreye girdiği olayda 3 denizcinin hafif yaralı olduğu belirtiliyor.

Kaynak...

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