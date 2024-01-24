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Canlı Yayında Duygusal Anlar: Suriyeli Tercüman Hüngür Hüngür Ağladı

Canlı Yayında Duygusal Anlar: Suriyeli Tercüman Hüngür Hüngür Ağladı

Suriyeli Tercüman Ağlama
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.01.2024 - 09:38

Suriye, Asya Kupası'nda tarihinde ilk kez bir üst tura yükseldi. Hindistan'ı 1-0 yenerek son 16 turuna çıkan Suriye'de teknik direktör Hector Cuper'ın tercümanı, röportaj sırasında gözyaşlarına boğuldu.

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Suriye Milli Takımı, Asya Kupası B Grubu'nda oynadığı son maçta Hindistan'ı 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez bir üst tura yükselmeyi başardı. Bu tarihi zafer sonrası Suriye'de duygusal anlar yaşandı.

Suriye Milli Takımı, Asya Kupası B Grubu'nda oynadığı son maçta Hindistan'ı 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez bir üst tura yükselmeyi başardı. Bu tarihi zafer sonrası Suriye'de duygusal anlar yaşandı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Hector Cuper ve tercümanı, röportaj verdiği sırada gözyaşlarına boğuldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Hector Cuper ve tercümanı, röportaj verdiği sırada gözyaşlarına boğuldu.

Cuper, "Bu zafer, Suriye halkı için çok önemli. Bu zafer, savaştan kaçan ve ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için bir umut ışığıdır" dedi.

Cuper, "Bu zafer, Suriye halkı için çok önemli. Bu zafer, savaştan kaçan ve ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için bir umut ışığıdır" dedi.

Hector Cuper, daha önce Türkiye'de Orduspor'u da çalıştırmıştı.

İşte o duygusal anlar 👇

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