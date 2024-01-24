Canlı Yayında Duygusal Anlar: Suriyeli Tercüman Hüngür Hüngür Ağladı
Canlı Yayında Duygusal Anlar: Suriyeli Tercüman Hüngür Hüngür Ağladı
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Suriye Milli Takımı, Asya Kupası B Grubu'nda oynadığı son maçta Hindistan'ı 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez bir üst tura yükselmeyi başardı. Bu tarihi zafer sonrası Suriye'de duygusal anlar yaşandı.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Hector Cuper ve tercümanı, röportaj verdiği sırada gözyaşlarına boğuldu.
Cuper, "Bu zafer, Suriye halkı için çok önemli. Bu zafer, savaştan kaçan ve ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için bir umut ışığıdır" dedi.
İşte o duygusal anlar 👇
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