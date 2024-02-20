HÜDA PAR'ın Manisa'da Aday Gösterdiği Zeliha Polat Sosyal Medyada Gündem Oldu
HÜDA PAR'ın Manisa'da Aday Gösterdiği Zeliha Polat Sosyal Medyada Gündem Oldu
HÜDA PAR, Manisa'nın Şehzadeler İlçe Belediye Başkan adayı olarak Zeliha Polat'ı açıkladı. Zeliha Polat'ın Türkiye'nin ilk çarşaflı kadın belediye başkan adayı olduğu belirtiliyor.
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HÜDA PAR, geçtiğimiz yıl yapılan milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermişti.
Seçime AK Parti listelerinden giren HÜDA PAR toplam 4 milletvekili çıkarmıştı.
HÜDA PAR, 31 Mart'ta yapılacak belediye seçimleri öncesi bu sefer Manisa'da çıkardığı bir belediye başkan adayı ile gündemde. Sosyal medya paylaşımlarında Zeliha Polat'ın Türkiye'nin ilk çarşaflı belediye başkan adayı olduğu iddia ediliyor.
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Bizde kadın aday çıkarır, kadına değer veririz mesajı ama kadını görmüyoruz aw, oy kime verilecek? Seçim sonrası ola ki kazandı -oyle bir ihtimal yok da- i... Devamını Gör
gözleri de gözükmeseydi o zaman. Türk kadını böyle olamaz asla.