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HÜDA PAR'ın Manisa'da Aday Gösterdiği Zeliha Polat Sosyal Medyada Gündem Oldu

HÜDA PAR'ın Manisa'da Aday Gösterdiği Zeliha Polat Sosyal Medyada Gündem Oldu

HÜDA-PAR Zeliha Polat
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.02.2024 - 12:36

HÜDA PAR, Manisa'nın Şehzadeler İlçe Belediye Başkan adayı olarak Zeliha Polat'ı açıkladı. Zeliha Polat'ın Türkiye'nin ilk çarşaflı kadın belediye başkan adayı olduğu belirtiliyor. 

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HÜDA PAR, geçtiğimiz yıl yapılan milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermişti.

HÜDA PAR, geçtiğimiz yıl yapılan milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermişti.

Seçime AK Parti listelerinden giren HÜDA PAR toplam 4 milletvekili çıkarmıştı.

Seçime AK Parti listelerinden giren HÜDA PAR toplam 4 milletvekili çıkarmıştı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul'dan, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir Gaziantep'ten, HÜDA PAR Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Dinç Mersin'den, HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı da Batman'dan milletvekili seçilmişti.

HÜDA PAR, 31 Mart'ta yapılacak belediye seçimleri öncesi bu sefer Manisa'da çıkardığı bir belediye başkan adayı ile gündemde. Sosyal medya paylaşımlarında Zeliha Polat'ın Türkiye'nin ilk çarşaflı belediye başkan adayı olduğu iddia ediliyor.

HÜDA PAR, 31 Mart'ta yapılacak belediye seçimleri öncesi bu sefer Manisa'da çıkardığı bir belediye başkan adayı ile gündemde. Sosyal medya paylaşımlarında Zeliha Polat'ın Türkiye'nin ilk çarşaflı belediye başkan adayı olduğu iddia ediliyor.

Seküler çevreler çarşaflı aday konusunda bazı eleştirel tweet'ler atarken, HÜDA Par'a yakın olan bazı hesaplardan da kadın aday çıkarılmasına yönelik eleştirel paylaşımlar olduğu gözlemleniyor. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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mamamia

Bizde kadın aday çıkarır, kadına değer veririz mesajı ama kadını görmüyoruz aw, oy kime verilecek? Seçim sonrası ola ki kazandı -oyle bir ihtimal yok da- i... Devamını Gör

Lady

gözleri de gözükmeseydi o zaman. Türk kadını böyle olamaz asla.