HÜDA PAR'ın Manisa'da Aday Gösterdiği Zeliha Polat Sosyal Medyada Gündem Oldu

Seküler çevreler çarşaflı aday konusunda bazı eleştirel tweet'ler atarken, HÜDA Par'a yakın olan bazı hesaplardan da kadın aday çıkarılmasına yönelik eleştirel paylaşımlar olduğu gözlemleniyor.

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