Seçimler Yaklaşırken Sokakta Kafalar Biraz Karışık: "İmam Kurum, Ekrem Kurum, Ekremoğlu, Miroğlu"
Seçimler Yaklaşırken Sokakta Kafalar Biraz Karışık: "İmam Kurum, Ekrem Kurum, Ekremoğlu, Miroğlu"
İstanbul seçimleri için mikrofon uzatılan vatandaşların Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un isimlerinin karışımıyla verdiği yanıtlar ortaya komik görüntülerin çıkmasına neden oldu. O anlara özel hazırlanan bir edit sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.
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Türkiye 31 Mart'ta yerel seçimler için sandık başına gidecek.
Bu seçimde, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti ve MHP'nin adayı Murat Kurum arasında İstanbul'da kıyasıya bir çekişme olması bekleniyor.
İstanbul seçimleri için, sokak röportajı veren bazı vatandaşların ise biraz kafası karışık gibi.
İşte o edit ve öne çıkan yorumlardan bazıları 👇
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