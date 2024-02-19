Seçimler Yaklaşırken Sokakta Kafalar Biraz Karışık: "İmam Kurum, Ekrem Kurum, Ekremoğlu, Miroğlu"

İstanbul seçimleri için mikrofon uzatılan vatandaşların Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un isimlerinin karışımıyla verdiği yanıtlar ortaya komik görüntülerin çıkmasına neden oldu. O anlara özel hazırlanan bir edit sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.