IEP Açıkladı: Dünyanın En Güvenli 10 Ülkesi Belli Oldu!
IEP Açıkladı: Dünyanın En Güvenli 10 Ülkesi Belli Oldu!
Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP) dünyanın en güvenli 10 ülkesini sıraladı. 23 göstergeye dayanan listede, bu yıl zirvede yine İzlanda var.
Listede yer alan ilk 10 ülke ise şöyle 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1-İzlanda
2-Danimarka
3-İrlanda
4-Yeni Zelanda
5-Avusturya
İçeriğin Devamı Aşağıda
6-Singapur
7-Portekiz
8-Slovenya
9-Japonya
10-İsviçre
İçeriğin Devamı Aşağıda
Merak edenler için yazalım Türkiye'nin listedeki sırası ne yazık ki 147.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda