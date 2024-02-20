IEP Açıkladı: Dünyanın En Güvenli 10 Ülkesi Belli Oldu!

Konu barış ve güvenlik olduğunda Portekiz kendi ritmiyle yürüyor.

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu bu ülke, son birkaç yılda Küresel Barış Endeksi'nin en büyük tırmanıcılarından biri olarak ortaya çıktı.

Portekiz 2014'te yılında ilk olarak ilk 10'a girdi ve sıralamasını geliştirmeye devam ediyor.