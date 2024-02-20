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IEP Açıkladı: Dünyanın En Güvenli 10 Ülkesi Belli Oldu!

IEP Açıkladı: Dünyanın En Güvenli 10 Ülkesi Belli Oldu!

Dünyanın En Güvenli Ülkeleri
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.02.2024 - 19:56

Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP) dünyanın en güvenli 10 ülkesini sıraladı. 23 göstergeye dayanan listede, bu yıl zirvede yine İzlanda var.

Listede yer alan ilk 10 ülke ise şöyle 👇

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1-İzlanda

1-İzlanda

İzlanda, 2008'den bu yana üst üste 16 yıldır bir numaralı sırayı koruyor. 

İzlanda'nın daimi bir ordusu, donanması veya hava kuvveti yok. 

NATO üyesi İzlanda'nın nüfusu yaklaşık 365.000 kişi. 

İzlanda aynı zamanda rekor düzeyde düşük suç oranlarına, imrenilecek bir eğitim ve refah sistemine sahip.

2-Danimarka

2-Danimarka

Danimarka, 2008'den bu yana Küresel Barış Endeksi'nde hiç beşinci sıranın altına düşmedi. 

Nüfusu 6 milyondan az olan Danimarka'da oldukça iyi bir gelir dağlımı mevcut.

3-İrlanda

3-İrlanda

İrlanda, dünyanın en zengin, en gelişmiş ve en mutlu ülkelerinden birisi. 

Ülke son yıllarda önce ilk 10'a ardından da ilk 3'e girmeyi başardı.

4-Yeni Zelanda

4-Yeni Zelanda

Yeni Zelanda, 2017'de endekste ikinci sırada yer alırken bugün 4.sıraya kadar düştü. 

Bunun arkasında yatan en önemli neden ise Yeni Zelanda'nın silah ithalatı ve ihracatındaki artış. 

Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ile hemen hemen aynı büyüklükte olmasına rağmen 5 milyon gibi az bir nüfusa sahip.

5-Avusturya

5-Avusturya

Avusturya, gelir, istihdam ve barınma gibi birçok refah ölçümünde iyi bir performans sergiliyor. 

 Ancak ülkede son yıllarda özellikle popüler sağcı Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) göçmen karşıtı kampanyaları nedeniyle toplumsal gerilimler giderek artıyor.

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6-Singapur

6-Singapur

Sıralama 2008'de ilk kez başlatıldığında Singapur 22. sıradaydı. 

Şiddetin giderek arttığı bir dünyada Singapur her yıl listede daha da yukarılara çıkmayı başarıyor.

7-Portekiz

7-Portekiz

Konu barış ve güvenlik olduğunda Portekiz kendi ritmiyle yürüyor. 

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu bu ülke, son birkaç yılda Küresel Barış Endeksi'nin en büyük tırmanıcılarından biri olarak ortaya çıktı.

Portekiz 2014'te yılında ilk olarak ilk 10'a girdi ve sıralamasını geliştirmeye devam ediyor.

8-Slovenya

8-Slovenya

2.1 milyon nüfusa sahip Slovenya; Orta Avrupa'dan ilk 10'a giren tek ülke.

9-Japonya

9-Japonya

Japonya, Avrupa'dan üç kat, ABD'den ise 12 kat daha yoğun nüfusa sahip olmasına rağmen yine de hem huzur hem de yaşam kalitesi açısından üst sıralarda yer almayı başarıyor. 

Ulusal Polis Teşkilatının belirttiğine göre; hırsızlık ve diğer ağır suçların artık modası geçmiş durumda.

10-İsviçre

10-İsviçre

8,7 milyonluk bir nüfusa sahip İsviçre aslında oldukça huzurlu ve güvenli bir ülke. 

İsviçre'nin sıralamada 10'da yer almasının en büyük nedeni ise kişi başına düşen silah harcaması oranaları.

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Merak edenler için yazalım Türkiye'nin listedeki sırası ne yazık ki 147.

Merak edenler için yazalım Türkiye'nin listedeki sırası ne yazık ki 147.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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