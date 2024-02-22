Putin'in Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı: Aşkı 'Barbie' Lakaplı Ekaterina Mizulina'da Buldu!
Putin'in Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı: Aşkı 'Barbie' Lakaplı Ekaterina Mizulina'da Buldu!
İngiliz basını, 71 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 39 yaşındaki 'Barbie' lakaplı Ekaterina Mizulina ile aşk yaşadığını yazdı.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni bir aşka yelken açtığı belirtiliyor.
2014 yılında boşandıktan sonra eski olimpiyat sporcusu Alina Kabaeva ile birliktelik yaşayan Putin'in bir süredir bu ilişkisini noktaladığı konuşuluyordu.
İngiliz basınına göre, 71 yaşındaki Rus lider, 39 yaşındaki "Barbie" lakaplı Ekaterina Mizulina ile yeni bir aşka yelken açtı.
Ekaterina Mizulina'nın Ukrayna karşıtı Rus senatör Yelena Mizulina'nın kızı olduğu öğrenildi.
Mizulina, 2004 yılında Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Araştırmaları Okulu'ndan mezun oldu ve sanat tarihi ve Endonezya dili diplomasına sahip.
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Ekaterina Mizulina'nın ayrıca bir dönem Rus yetkililerin Çince tercümanı olarak görev yaptığı ifade ediliyor.
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