Afgan Dernekleri Başkanı İstanbul'da Belediye Başkan Adayı Oldu: "Türkiye'de Bir Sürü Afgan Var"
Afgan Dernekleri Başkanı İstanbul'da Belediye Başkan Adayı Oldu: "Türkiye'de Bir Sürü Afgan Var"
Göçmen karşıtlığının her geçen gün daha da yükseldiği Türkiye'de Afganistan Dernekleri Başkanı Ezatullah Sadat, İstanbul Beylikdüzü'nde Belediye Başkanı adayı oldu. Sadat, “Türkiye'de bir sürü Afgan var, çoğu kimlik alamıyor, birleşelim’’ ifadelerini kullandı.
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Taliban ve ekonomik nedenlerden dolayı ülkelerini terk eden birçok Afgan, son dönemde İran üzerinden Türkiye'ye giriş yapıyor. Özellikle büyükşehirlerde yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği belirtilen çok sayıda Afgan'ın bulunduğu iddia ediliyor.
Yakalaşan 31 Mart seçimleri öncesi Yeniçağ'da yer alan bir haber ise bir anda sosyal medyada gündem oldu. Habere göre, Ezatullah Sadat isimli Afgan uyruklu vatandaş İstanbul Beylikdüzü’nden bağımsız olarak belediye başkan adaylığını açıkladı.
Türkiye'deki Afganistan Dernekleri Başkanı olduğu belirtilen Ezatullah Sadat açıklamasında ise şunları söyledi: “Türkiye'de bir sürü Afgan var, çoğu kimlik alamıyor, birleşelim. Bana oy verin. Tüm mülteciler birleşirsek sesimizi yükseltiriz.”
Ezatullah Sadat'ın açıklamalarından bir bölüm 👇
Öte yandan Türk vatandaşı olarak İzzet Sadat ismini kullanan Ezatullah Sadat'ın Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) 2023 yılında milletvekili adayı olduğu belirtiliyor.
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