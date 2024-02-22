Afgan Dernekleri Başkanı İstanbul'da Belediye Başkan Adayı Oldu: "Türkiye'de Bir Sürü Afgan Var"

Göçmen karşıtlığının her geçen gün daha da yükseldiği Türkiye'de Afganistan Dernekleri Başkanı Ezatullah Sadat, İstanbul Beylikdüzü'nde Belediye Başkanı adayı oldu. Sadat, “Türkiye'de bir sürü Afgan var, çoğu kimlik alamıyor, birleşelim’’ ifadelerini kullandı.