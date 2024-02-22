Prens Selman'ın Reform Rüzgarı: Dünyanın En Tutucu Ülkesi Suudi Arabistan Dönüşüyor!
Prens Selman'ın Reform Rüzgarı: Dünyanın En Tutucu Ülkesi Suudi Arabistan Dönüşüyor!
Dünyanın en baskıcı devletlerinden Suudi Arabistan dönüşüyor. Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın içki, kadın ayrımcılığı, sinema gibi sosyal hayata ilişkin reformları hemen hemen her ay dünya basınında haber oluyor.
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Dünyanın en muhafazakar ülkelerinden Suudi Arabistan'da son dönemde Veliaht Prensi Muhammed bin Selman öncülüğünde özellikle sosyal yaşamda birçok yeni reforma imza atılıyor.
Peki Muhammed bin Selman döneminde Suudi Arabistan'da yapılan en dikkat çekici reformlar neler? Hadi buyrun birlikte bakalım 👇
2018 yılının haziran ayında kadınların araç kullanmasına yönelik yıllardır devam eden yasak kaldırıldı.
21 yaş ve üzerinde Suudi kadınların, yanlarında erkek "vasi" (eşi, babası veya başka bir erkek akrabası) bulunmadan pasaport başvurusunda bulunmasına ve seyahat etmesine izin çıktı.
Kamusal yerlerde kadın ve erkeklerin bir araya gelmesini engelleyen yasak iptal edildi. Kadınlar ilk kez 2018'de maç izlemek için stadyuma girdi, kadın ve erkeklerin birlikte konsere gitmelerine izin verildi.
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Ülkede 1970'lerde kapatılan sinemalar Nisan 2018'de yeniden kapılarını yeniden seyirciye açtı.
Geçtiğimiz aylarda, Suudi Arabistan'da yapılan yeni düzenlemeyle ülkedeki yabancı diplomatlara alkol satışına izin verilmeye başlandı.
Son olarak Suudi model Rumy al-Qahtani, Malezya'da düzenlenen Miss & Mrs Global Asian adlı güzellik yarışmasında Suudi Arabistan adına yarıştı.
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