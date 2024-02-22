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Prens Selman'ın Reform Rüzgarı: Dünyanın En Tutucu Ülkesi Suudi Arabistan Dönüşüyor!

Prens Selman'ın Reform Rüzgarı: Dünyanın En Tutucu Ülkesi Suudi Arabistan Dönüşüyor!

Suudi Arabistan Muhammed bin Selman Reform
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.02.2024 - 14:27

Dünyanın en baskıcı devletlerinden Suudi Arabistan dönüşüyor. Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın içki, kadın ayrımcılığı, sinema gibi sosyal hayata ilişkin reformları hemen hemen her ay dünya basınında haber oluyor. 

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Dünyanın en muhafazakar ülkelerinden Suudi Arabistan'da son dönemde Veliaht Prensi Muhammed bin Selman öncülüğünde özellikle sosyal yaşamda birçok yeni reforma imza atılıyor.

Dünyanın en muhafazakar ülkelerinden Suudi Arabistan'da son dönemde Veliaht Prensi Muhammed bin Selman öncülüğünde özellikle sosyal yaşamda birçok yeni reforma imza atılıyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, yaptığı açıklamalarda, 'Yeni Avrupa'nın Orta Doğu olacağını düşünüyorum.Orta Doğu'yu dünyanın ön saflarında görmeden ölmek istemiyorum' gibi ifadeler kullanıyor.

Peki Muhammed bin Selman döneminde Suudi Arabistan'da yapılan en dikkat çekici reformlar neler? Hadi buyrun birlikte bakalım 👇

Peki Muhammed bin Selman döneminde Suudi Arabistan'da yapılan en dikkat çekici reformlar neler? Hadi buyrun birlikte bakalım 👇

2018 yılının haziran ayında kadınların araç kullanmasına yönelik yıllardır devam eden yasak kaldırıldı.

2018 yılının haziran ayında kadınların araç kullanmasına yönelik yıllardır devam eden yasak kaldırıldı.

Karar ülkedeki radikaller tarafından eleştiri konusu olsa da Muhammed bin Selman'ın reformist kadar otoriter ve muhaliflerine yönelik acımasız tavrı yüzünden farklı sesler çok uzun süre varlık gösteremedi.

21 yaş ve üzerinde Suudi kadınların, yanlarında erkek "vasi" (eşi, babası veya başka bir erkek akrabası) bulunmadan pasaport başvurusunda bulunmasına ve seyahat etmesine izin çıktı.

21 yaş ve üzerinde Suudi kadınların, yanlarında erkek "vasi" (eşi, babası veya başka bir erkek akrabası) bulunmadan pasaport başvurusunda bulunmasına ve seyahat etmesine izin çıktı.

Kamusal yerlerde kadın ve erkeklerin bir araya gelmesini engelleyen yasak iptal edildi. Kadınlar ilk kez 2018'de maç izlemek için stadyuma girdi, kadın ve erkeklerin birlikte konsere gitmelerine izin verildi.

Kamusal yerlerde kadın ve erkeklerin bir araya gelmesini engelleyen yasak iptal edildi. Kadınlar ilk kez 2018'de maç izlemek için stadyuma girdi, kadın ve erkeklerin birlikte konsere gitmelerine izin verildi.
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Ülkede 1970'lerde kapatılan sinemalar Nisan 2018'de yeniden kapılarını yeniden seyirciye açtı.

Ülkede 1970'lerde kapatılan sinemalar Nisan 2018'de yeniden kapılarını yeniden seyirciye açtı.

2030 yılına kadar 300'den fazla sinemanın açılmasını hedeflendiği ifade edildi.

Geçtiğimiz aylarda, Suudi Arabistan'da yapılan yeni düzenlemeyle ülkedeki yabancı diplomatlara alkol satışına izin verilmeye başlandı.

Geçtiğimiz aylarda, Suudi Arabistan'da yapılan yeni düzenlemeyle ülkedeki yabancı diplomatlara alkol satışına izin verilmeye başlandı.

Son olarak Suudi model Rumy al-Qahtani, Malezya'da düzenlenen Miss & Mrs Global Asian adlı güzellik yarışmasında Suudi Arabistan adına yarıştı.

Son olarak Suudi model Rumy al-Qahtani, Malezya'da düzenlenen Miss & Mrs Global Asian adlı güzellik yarışmasında Suudi Arabistan adına yarıştı.

Suudi model tüm dünyada haber oldu. 

Peki siz Selman'ın reformları hakkında ne düşünüyorsunuz?

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