Mehmet Şimşek, Seçim Sonrası İçin Konuştu: "Hedefler Doğrultusunda Devam Edecek"
Mehmet Şimşek, Seçim Sonrası İçin Konuştu: "Hedefler Doğrultusunda Devam Edecek"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi politikalarındaki gerçekçi hamlelerin seçim sonrasında da süreceği mesajını verdi.
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Ekonominin başına geçmesinin ardından dünyada kabul görmüş ekonomi anlaşıyla yoluna devam eden ve yüksek enflasyonu baskılamak için sert faiz artışlarına başlayan Mehmet Şimşek'ten seçimler sonrası için mesaj geldi.
Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek" ifadelerini kullandı.
Şimşek mesajında ayrıca "Dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz" dedi.
Mehmet Şimşek'in paylaşımı 👇
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