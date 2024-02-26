Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı 15 Gün Ücretsiz Olacak! Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı Nerelerden Geçiyor?
Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı 15 Gün Ücretsiz Olacak! Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı Nerelerden Geçiyor?
Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete girdi. 8 duraklı Sirkeci- Kazlıçeşme Hattı'nda; Sirkeci, Cankurtaran, Kumpakı, Yenikapı, Cerrahpaşa, Kocamustafapaşa, Yedikule, Kazlıçeşme durakları yer alıyor. Hatta ulaşım süresi ise 20 dakika.
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Ulaştırma Bakanlığı'nın Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi için açılış töreni düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un birlikte katıldığı törende İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yer almadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'da 5 yıl boşa geçti. Yapamazlar, böyle bir dertleri yok" dedi.
Erdoğan ayrıca Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın 15 gün ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.
Tek yönlü sefer süresi 20 dakika olarak planlanan hattın geçtiği duraklar ise şöyle 👇
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