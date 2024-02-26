Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı 15 Gün Ücretsiz Olacak! Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı Nerelerden Geçiyor?

Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı 15 Gün Ücretsiz Olacak! Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı Nerelerden Geçiyor?

Recep Tayyip Erdoğan Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.02.2024 - 14:23

Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete girdi. 8 duraklı Sirkeci- Kazlıçeşme Hattı'nda; Sirkeci, Cankurtaran, Kumpakı, Yenikapı, Cerrahpaşa, Kocamustafapaşa, Yedikule, Kazlıçeşme durakları yer alıyor. Hatta ulaşım süresi ise 20 dakika.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ulaştırma Bakanlığı'nın Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi için açılış töreni düzenlendi.

Ulaştırma Bakanlığı'nın Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi için açılış töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un birlikte katıldığı törende İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yer almadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un birlikte katıldığı törende İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yer almadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'da 5 yıl boşa geçti. Yapamazlar, böyle bir dertleri yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'da 5 yıl boşa geçti. Yapamazlar, böyle bir dertleri yok" dedi.

Erdoğan ayrıca Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın 15 gün ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Erdoğan ayrıca Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın 15 gün ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

İstanbul'un kent içi raylı sistem ağını güçlendirecek bir proje' olarak nitelenen 8,3 kilometrelik Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, 8 istasyondan oluşuyor.

Tek yönlü sefer süresi 20 dakika olarak planlanan hattın geçtiği duraklar ise şöyle 👇

Tek yönlü sefer süresi 20 dakika olarak planlanan hattın geçtiği duraklar ise şöyle 👇

Sirkeci İstasyonu

Cankurtaran İstasyonu

Kumkapı İstasyonu

Yenikapı İstasyonu

Cerrahpaşa İstasyonu

Kocamustafapaşa İstasyonu

Yedikule İstasyonu

Kazlıçeşme İstasyonu.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
3
2
2
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?