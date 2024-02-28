Seçim Anketi: İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum Arasında Fark Kıl Payı!
Seçim Anketi: İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum Arasında Fark Kıl Payı!
Asal Araştırma, son İstanbul seçim anketini açıkladı. Ankete göre; CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 41.9 oy alıyor. AK Parti ve MHP'nin adayı Murat Kurum'un oy oranı ise yüzde 40.8'de.
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Asal Araştırma, İstanbul'un 39 ilçesinde 23-27 Şubat tarihleri arasında 2 bin kişiyle yapılan anket sonuçlarını paylaştı.
CHP (Ekrem İmamoğlu): Yüzde 41.9
AK Parti ve MHP (Murat Kurum): Yüzde 40.8
DEM Parti (Meral Danış Beştaş/Murat Çepni): Yüzde 4.5
İYİ Parti (Buğra Kavuncu): Yüzde 3.6
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Yeniden Refah Partisi (Mehmet Altınöz): Yüzde 2.9
Zafer Partisi (Azmi Karamahmutoğlu): Yüzde 2.5
Memleket Partisi (Berk Hacıgüzeller): Yüzde 0.9
Saadet Partisi (Birol Aydın): Yüzde 0.5
Asal Araştırma'nın İstanbul seçim anketine ilişkin genel görünüm 👇
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