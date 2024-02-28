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Seçim Anketi: İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum Arasında Fark Kıl Payı!

Seçim Anketi: İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum Arasında Fark Kıl Payı!

Ekrem İmamoğlu Murat Kurum Seçim Anketi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.02.2024 - 16:32

Asal Araştırma, son İstanbul seçim anketini açıkladı. Ankete göre; CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 41.9 oy alıyor. AK Parti ve MHP'nin adayı Murat Kurum'un oy oranı ise yüzde 40.8'de.

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Asal Araştırma, İstanbul'un 39 ilçesinde 23-27 Şubat tarihleri arasında 2 bin kişiyle yapılan anket sonuçlarını paylaştı.

Asal Araştırma, İstanbul'un 39 ilçesinde 23-27 Şubat tarihleri arasında 2 bin kişiyle yapılan anket sonuçlarını paylaştı.

'Bu Pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?' sorusuna verilen yanıtlarla çıkan oy dağılımı şöyle 👇

CHP (Ekrem İmamoğlu): Yüzde 41.9

CHP (Ekrem İmamoğlu): Yüzde 41.9

AK Parti ve MHP (Murat Kurum): Yüzde 40.8

AK Parti ve MHP (Murat Kurum): Yüzde 40.8

DEM Parti (Meral Danış Beştaş/Murat Çepni): Yüzde 4.5

DEM Parti (Meral Danış Beştaş/Murat Çepni): Yüzde 4.5

İYİ Parti (Buğra Kavuncu): Yüzde 3.6

İYİ Parti (Buğra Kavuncu): Yüzde 3.6
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Yeniden Refah Partisi (Mehmet Altınöz): Yüzde 2.9

Yeniden Refah Partisi (Mehmet Altınöz): Yüzde 2.9

Zafer Partisi (Azmi Karamahmutoğlu): Yüzde 2.5

Zafer Partisi (Azmi Karamahmutoğlu): Yüzde 2.5

Memleket Partisi (Berk Hacıgüzeller): Yüzde 0.9

Memleket Partisi (Berk Hacıgüzeller): Yüzde 0.9

Saadet Partisi (Birol Aydın): Yüzde 0.5

Saadet Partisi (Birol Aydın): Yüzde 0.5

Diğer: (*Kararsızlar/Oy Kullanmayacağım/Cevap Yok/yanıtları oransal olarak dağıtıldıktan sonra) Yüzde 2.4

Asal Araştırma'nın İstanbul seçim anketine ilişkin genel görünüm 👇

Asal Araştırma'nın İstanbul seçim anketine ilişkin genel görünüm 👇

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Can Özaras

Murat Kurumun reklamlarını gülerek izliyorum hele bir tanesinde bomboş yollar var ve sürücüler telefon ile konuşup 3 dakika da 5 dakika da evdeyim diyor iyi ... Devamını Gör

jaws78

İktidar partisi adayının yüzde kırk oy alması, bunca ayyuka çıkan olaylardan sonra 3 seçenek bırakır aklı selim insanda.: 1. Mevcut belediye başkanı işimi ya... Devamını Gör

Tony Soprano

Birader Aziz Nesin kartını seçim akşamı oynayacaksın. Böyle o gruba girdiğin hemen belli olmuş oldu.

kayra han

Anketi yapanın akp olduğu imamoğlunun daha çok oyu olmasına rağmen sıralamada kurumun altına yerleştirilmesinden anlayabilirsiniz. Buna rağmen imamoğlu daha ... Devamını Gör