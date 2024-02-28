Gazeteci Erdoğan Aktaş Açıkladı: "Dindarlığı ile Bilinen Şevki Yılmaz Bana Rüşvet Teklif Etti"
Gazeteci Erdoğan Aktaş Açıkladı: "Dindarlığı ile Bilinen Şevki Yılmaz Bana Rüşvet Teklif Etti"
Gazeteci Erdoğan Aktaş, Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik 'Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum' sözleri nedeniyle tepki çeken siyasetçi Şevki Yılmaz'ın kendisine yıllar önce rüşvet teklif ettiğini açıkladı.
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Osmanlı ailesi üyelerinden Berna Sultan Osmanoğlu'nun düğününe katılan eski Refah Partili Şevki Yılmaz, İlber Ortaylı'nın yanında "Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum" demiş ve sözleri tepki çekmişti.
TV100 yazarı Erdoğan Aktaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan Şevki Yılmaz'ın kendisine yıllar önce rüşvet teklif ettiğini açıkladı.
Erdoğan Aktaş'ın yazısında öne çıkan bölümler şöyle 👇
"Kulaklarıma inanamamıştım. Dindarlığı ile bilinen Şevki Yılmaz açık açık bana rüşvet teklif ediyordu. Ahlaksız bir teklifte bulunuyordu. 'Ya hocam bu nasıl bir laf? Bana nasıl böyle bir şey teklif edebilirsiniz?' diye çıkıştım."
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