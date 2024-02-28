Gazeteci Erdoğan Aktaş Açıkladı: "Dindarlığı ile Bilinen Şevki Yılmaz Bana Rüşvet Teklif Etti"

'Türkiye 1994'de yerel seçimlere hazırlanırken, ben rahmetli Ufuk Güldemir'in yönetimindeki Show TV Haber Merkezi'nde muhabirdim.

Şevki Yılmaz'ın o seçimlerde Rize Belediye Başkan adayı olduğunu öğrenir öğrenmez, kameraman arkadaşım Cengiz Özkarabekir'le birlikte hemen yola çıktık. Refah Partisi Rize İl Merkezi'nde Şevki Yılmaz ile buluştuk.

Röportaj sırasında konu, Atatürk'e hakaret sözlerine gelince kendini savunmaya çalıştı.

Röportajın tam da bu bölümünde Cengiz, 30 yıl önceki teknolojik olanaklarla donanmış olan kamerasının aküsünün bittiğini söyledi.

Cengiz aküyü değiştirirken Şevki Yılmaz'ın huzursuzluğu yüzünden okunuyordu. Bir sağa bir sola kaykılarak, 'Erdoğan Bey, kendi aramızda bir ücret karşılığı bir sorunu çözsek' deyiverdi.'