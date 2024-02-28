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Gazeteci Erdoğan Aktaş Açıkladı: "Dindarlığı ile Bilinen Şevki Yılmaz Bana Rüşvet Teklif Etti"

Gazeteci Erdoğan Aktaş Açıkladı: "Dindarlığı ile Bilinen Şevki Yılmaz Bana Rüşvet Teklif Etti"

Şevki Yılmaz Erdoğan Aktaş
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.02.2024 - 15:41

Gazeteci Erdoğan Aktaş, Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik 'Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum' sözleri nedeniyle tepki çeken siyasetçi Şevki Yılmaz'ın kendisine yıllar önce rüşvet teklif ettiğini açıkladı. 

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Osmanlı ailesi üyelerinden Berna Sultan Osmanoğlu'nun düğününe katılan eski Refah Partili Şevki Yılmaz, İlber Ortaylı'nın yanında "Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum" demiş ve sözleri tepki çekmişti.

Osmanlı ailesi üyelerinden Berna Sultan Osmanoğlu'nun düğününe katılan eski Refah Partili Şevki Yılmaz, İlber Ortaylı'nın yanında "Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum" demiş ve sözleri tepki çekmişti.

TV100 yazarı Erdoğan Aktaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan Şevki Yılmaz'ın kendisine yıllar önce rüşvet teklif ettiğini açıkladı.

TV100 yazarı Erdoğan Aktaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan Şevki Yılmaz'ın kendisine yıllar önce rüşvet teklif ettiğini açıkladı.

Erdoğan Aktaş'ın yazısında öne çıkan bölümler şöyle 👇

Erdoğan Aktaş'ın yazısında öne çıkan bölümler şöyle 👇

'Türkiye 1994'de yerel seçimlere hazırlanırken, ben rahmetli Ufuk Güldemir'in yönetimindeki Show TV Haber Merkezi'nde muhabirdim. 

Şevki Yılmaz'ın o seçimlerde Rize Belediye Başkan adayı olduğunu öğrenir öğrenmez, kameraman arkadaşım Cengiz Özkarabekir'le birlikte hemen yola çıktık. Refah Partisi Rize İl Merkezi'nde Şevki Yılmaz ile buluştuk.

Röportaj sırasında konu, Atatürk'e hakaret sözlerine gelince kendini savunmaya çalıştı.

Röportajın tam da bu bölümünde Cengiz, 30 yıl önceki teknolojik olanaklarla donanmış olan kamerasının aküsünün bittiğini söyledi. 

Cengiz aküyü değiştirirken Şevki Yılmaz'ın huzursuzluğu yüzünden okunuyordu. Bir sağa bir sola kaykılarak, 'Erdoğan Bey, kendi aramızda bir ücret karşılığı bir sorunu çözsek' deyiverdi.'

"Kulaklarıma inanamamıştım. Dindarlığı ile bilinen Şevki Yılmaz açık açık bana rüşvet teklif ediyordu. Ahlaksız bir teklifte bulunuyordu. 'Ya hocam bu nasıl bir laf? Bana nasıl böyle bir şey teklif edebilirsiniz?' diye çıkıştım."

"Kulaklarıma inanamamıştım. Dindarlığı ile bilinen Şevki Yılmaz açık açık bana rüşvet teklif ediyordu. Ahlaksız bir teklifte bulunuyordu. 'Ya hocam bu nasıl bir laf? Bana nasıl böyle bir şey teklif edebilirsiniz?' diye çıkıştım."

Benim sert çıkışım üzerine Şevki Yılmaz, 'Aman efendim bunu reklam ücreti olarak düşünün' gibi tuhaf bir açıklamayla konuyu geçiştirmeye çalıştı.'

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