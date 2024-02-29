İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya Göre Türkiye'ye Göç Akını Bitti: "Artık Transit Ülke Değiliz"
İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya Göre Türkiye'ye Göç Akını Bitti: "Artık Transit Ülke Değiliz"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göç rotalarının değiştiğini ve Türkiye'nin göçmen konusunda artık transit bir ülke olmadığın söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programına konuk olan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin düzensiz göçte transit ülke olmaktan çıktığını savundu.
"Son 9 ayda huduttan 150 bin geri ittirim oldu. Toplam bin 160 km. güvenlik duvarı var. Aydınlatma var, kamera var, termal kameralar var, elektro optik kuleler var, zırhlı gözetletme araçları var, asansörlü kuleler var. "
"19 Eylül bir milattır. Yunanistan'la bıçak gibi kesildi. '1 kişi göndermem, 1 kişi de kabul etmem' dedim mevkidaşıma. Bulgaristan'la sorun vardı, o da çözüldü. Türkiye transit bir ülke olmaktan çıktı. Rota değişti. "
"Göçle ilgili çok çalıştık. 1 Haziran 2023'ten itibaren 100 charter uçak seferi ile 19 bin 287 göçmen gitti. Görüntüleri vermiyoruz artık. Çünkü ilgili ülke mağdur görünüyor. Onun için bıçak gibi kestik uçaklara biniş görüntülerini."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda