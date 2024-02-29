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Multimilyoner Kellogg’s CEO’sundan Yoksullara Tavsiye: "Akşam Yemeğinde Mısır Gevreği Yiyin"

Multimilyoner Kellogg’s CEO’sundan Yoksullara Tavsiye: "Akşam Yemeğinde Mısır Gevreği Yiyin"

Kellogg’s Mısır Gevreği
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.02.2024 - 16:24

Kellogg’s CEO’su multimilyoner Gary Pilnick'in yoksul ailelere akşam yemeğinde de mısır gevreği yemeyi tavsiye etmesi sosyal medyada öfkeye neden oldu. 

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ABD'li gıda devi Kellogg's'un Multimilyoner CEO'su Gary Pilnick, geçtiğimiz günlerde mali durumu sıkıntılı olan ailelerin akşam yemeğinde mısır gevreği yemesini önerdi.

ABD'li gıda devi Kellogg's'un Multimilyoner CEO'su Gary Pilnick, geçtiğimiz günlerde mali durumu sıkıntılı olan ailelerin akşam yemeğinde mısır gevreği yemesini önerdi.

Pilnick, CNBC’da katıldığı programda yüksek market fiyatlarına ilişkin şu açıklamaları yaptı 👇

“Tahıl kategorisi her zaman uygun fiyatlı olmuştur ve tüketiciler baskı altındayken harika bir seçenektir. Bir aile için mısır gevreğinin maliyeti, diğer yemeklere göre çok daha uygun olacaktır.”

“Tahıl kategorisi her zaman uygun fiyatlı olmuştur ve tüketiciler baskı altındayken harika bir seçenektir. Bir aile için mısır gevreğinin maliyeti, diğer yemeklere göre çok daha uygun olacaktır.”

Kaynak

Ancak CEO Gary Pilnick'in bu önerisi sosyal medyada birçok insanı kızdırdı.

Ancak CEO Gary Pilnick'in bu önerisi sosyal medyada birçok insanı kızdırdı.

Yorumlarda, “Bu aptal yılda 4 milyon dolar kazanıyor. Çocuklarını akşam yemeğinde mısır gevreğiyle mi beslediğini sanıyorsunuz?”, “Onun yerine zenginleri yiyin” gibi ifadeler öne çıktı.

Birçok kullanıcı Gary Pilnick'in sözlerini ayrıca devrim öncesi Fransa’nın son kraliçesi olan Marie Antoinette'nin "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler” sözlerine benzetti.

Birçok kullanıcı Gary Pilnick'in sözlerini ayrıca devrim öncesi Fransa’nın son kraliçesi olan Marie Antoinette'nin "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler” sözlerine benzetti.

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