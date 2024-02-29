Multimilyoner Kellogg’s CEO’sundan Yoksullara Tavsiye: "Akşam Yemeğinde Mısır Gevreği Yiyin"
Multimilyoner Kellogg’s CEO’sundan Yoksullara Tavsiye: "Akşam Yemeğinde Mısır Gevreği Yiyin"
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ABD'li gıda devi Kellogg's'un Multimilyoner CEO'su Gary Pilnick, geçtiğimiz günlerde mali durumu sıkıntılı olan ailelerin akşam yemeğinde mısır gevreği yemesini önerdi.
“Tahıl kategorisi her zaman uygun fiyatlı olmuştur ve tüketiciler baskı altındayken harika bir seçenektir. Bir aile için mısır gevreğinin maliyeti, diğer yemeklere göre çok daha uygun olacaktır.”
Ancak CEO Gary Pilnick'in bu önerisi sosyal medyada birçok insanı kızdırdı.
Birçok kullanıcı Gary Pilnick'in sözlerini ayrıca devrim öncesi Fransa’nın son kraliçesi olan Marie Antoinette'nin "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler” sözlerine benzetti.
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