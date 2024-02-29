Mansur Yavaş Bırakacağı Tarihi Açıkladı: "2'nci ve Son Dönemim Olacak"
Mansur Yavaş Bırakacağı Tarihi Açıkladı: "2'nci ve Son Dönemim Olacak"
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tekrar seçilmesi halinde bir daha aday olmayacağını duyurdu.
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Ankara üyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çubuk Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.
Mansur Yavaş, burada yaptığı konuşmada, çok kritik bir de mesaj verdi ve bırakacağı tarihi de açıkladı.
Mansur Yavaş, tekrar seçilmesi halinde görev bitimi itibarıyla bir daha aday olmayacağını açıkladı. Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle 👇
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Mansur başkan yok senden daha iyisi 🤧
keşke iyi olduğu kadar cesur olabilseydi
BAZILARI GİBİ SÖZÜNDE DURMAMAZLIK YAPACAĞINI SANMIYORUM DÜRÜSTLÜĞÜNÜZE GÜVENİYORUZ.
sonrasında daha büyük işler bekliyoruz ✨
maalesef o tren kaçtı artık