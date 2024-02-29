Mansur Yavaş Bırakacağı Tarihi Açıkladı: "2'nci ve Son Dönemim Olacak"

'Belli ki anketlere göre rekor oyla kazanıyoruz.

Benim 2'nci ve son dönemim olacak.

Bu 5 yılı iyi değerlendirin. Eğer Çubuk'a hizmet gelmesini istiyorsanız, benim elimden tutacak belediye başkanlarına ihtiyacımız var, o da burada Can Başkanım.

Halkının iradesini hiçe sayıp, bizim yanımıza gelip bir şey talep etmeyenlerle ancak ilçeleri kaybederler.'