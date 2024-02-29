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Mansur Yavaş Bırakacağı Tarihi Açıkladı: "2'nci ve Son Dönemim Olacak"

Mansur Yavaş Bırakacağı Tarihi Açıkladı: "2'nci ve Son Dönemim Olacak"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.02.2024 - 18:30

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tekrar seçilmesi halinde bir daha aday olmayacağını duyurdu.

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Ankara üyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çubuk Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

Ankara üyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çubuk Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

Mansur Yavaş, burada yaptığı konuşmada, çok kritik bir de mesaj verdi ve bırakacağı tarihi de açıkladı.

Mansur Yavaş, burada yaptığı konuşmada, çok kritik bir de mesaj verdi ve bırakacağı tarihi de açıkladı.

Mansur Yavaş, tekrar seçilmesi halinde görev bitimi itibarıyla bir daha aday olmayacağını açıkladı. Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle 👇

Mansur Yavaş, tekrar seçilmesi halinde görev bitimi itibarıyla bir daha aday olmayacağını açıkladı. Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle 👇

'Belli ki anketlere göre rekor oyla kazanıyoruz. 

Benim 2'nci ve son dönemim olacak. 

Bu 5 yılı iyi değerlendirin. Eğer Çubuk'a hizmet gelmesini istiyorsanız, benim elimden tutacak belediye başkanlarına ihtiyacımız var, o da burada Can Başkanım. 

Halkının iradesini hiçe sayıp, bizim yanımıza gelip bir şey talep etmeyenlerle ancak ilçeleri kaybederler.'

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seremonix

Mansur başkan yok senden daha iyisi 🤧

sairsel

keşke iyi olduğu kadar cesur olabilseydi

Cemal

BAZILARI GİBİ SÖZÜNDE DURMAMAZLIK YAPACAĞINI SANMIYORUM DÜRÜSTLÜĞÜNÜZE GÜVENİYORUZ.

Ece Özge Çetin

sonrasında daha büyük işler bekliyoruz ✨

sairsel

maalesef o tren kaçtı artık