Dünya Çapında Yapılan Araştırmada Türkiye'deki Emekliler Gelir Açısından Dünya Sonuncusu Oldu

Türkiye’deki emekliler gelir açısından dünya sonuncusu olurken, yaşam kalitesi bakımından sadece Hindistan’ı geçerek 44 ülke arasında sondan ikinci oldu.

ABD’li şirket Natixis Investment, Türkiye’deki emeklilerin, diğer ülkelerdekine kıyasla gelir ve yaşam kalitesi bakımından ne kadar geride kaldığını ortaya çıkaran bir araştırma yayımladı. Emekliler için en yaşanabilecek ülkeler seçilirken, sağlık, yaşam kalitesi, maddi refah ve emeklilerin gelirleri dikkate alındı.