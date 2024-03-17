Binance'in Yeni CEO'su Richard Teng, Bitcoin İçin Fiyat Tahminini Açıkladı: "Daha Yeni Başlıyoruz"

Dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance'in yeni CEO'su Richard Teng, Bitcoin için 80 bin dolarlık hedef verdi. Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin bu yıl yüzde 56 artış göstererek geçtiğimiz hafta neredeyse 73 bin 798 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.Taylan'dın başkenti Bangkok'ta bugün düzenlenen bir etkinlikte konuşan Teng, bu yılın başlarında ETF'lerin piyasaya sürülmesinin kurumsal yatırımcıların ve yeni fon akışlarının ilgisini artırdığını söyledi ve 'daha yeni başlıyoruz' ifadelerini kullandı.Teng, kurucu ortak Changpeng Zhao'nun kasım ayında Binance'in ABD yetkilileriyle yaptığı 4,3 milyar dolarlık anlaşmanın ardından istifa etmesiyle CEO olarak görevi devralmıştı.Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇