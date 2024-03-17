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Binance'in Yeni CEO'su Richard Teng, Bitcoin İçin Fiyat Tahminini Açıkladı: "Daha Yeni Başlıyoruz"

Binance'in Yeni CEO'su Richard Teng, Bitcoin İçin Fiyat Tahminini Açıkladı: "Daha Yeni Başlıyoruz"

bitcoin Binance
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.03.2024 - 16:56

Dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance'in yeni CEO'su Richard Teng, Bitcoin için 80 bin dolarlık hedef verdi. 

Kurumsal yatırımcıların kripto destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) daha fazla para akıtmasıyla birlikte Bitcoin piyasasında yeni bir 'boğa dönemi' başladı.

Kurumsal yatırımcıların kripto destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) daha fazla para akıtmasıyla birlikte Bitcoin piyasasında yeni bir 'boğa dönemi' başladı.

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin bu yıl yüzde 56 artış göstererek geçtiğimiz hafta neredeyse 73 bin 798 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance'in yeni CEO'su Richard Teng'e göre Bitcoin yükselişine devam ederek 80 bin doların üzerine çıkabilir.

Dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance'in yeni CEO'su Richard Teng'e göre Bitcoin yükselişine devam ederek 80 bin doların üzerine çıkabilir.

Taylan'dın başkenti Bangkok'ta bugün düzenlenen bir etkinlikte konuşan Teng, bu yılın başlarında ETF'lerin piyasaya sürülmesinin kurumsal yatırımcıların ve yeni fon akışlarının ilgisini artırdığını söyledi ve 'daha yeni başlıyoruz' ifadelerini kullandı.

Bu tahminin kendi kişisel görüşü olduğunu yineleyen Teng, rallinin "düz bir çizgi" olmayacağını ve iniş çıkışların piyasa için iyi olacağını da sözlerine ekledi.

Bu tahminin kendi kişisel görüşü olduğunu yineleyen Teng, rallinin "düz bir çizgi" olmayacağını ve iniş çıkışların piyasa için iyi olacağını da sözlerine ekledi.

Teng, kurucu ortak Changpeng Zhao'nun kasım ayında Binance'in ABD yetkilileriyle yaptığı 4,3 milyar dolarlık anlaşmanın ardından istifa etmesiyle CEO olarak görevi devralmıştı.

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