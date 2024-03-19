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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ekonomi' Açıklaması: "Felaket Senaryosu Yazanları Takip Ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ekonomi' Açıklaması: "Felaket Senaryosu Yazanları Takip Ediyoruz"

Recep Tayyip Erdoğan
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.03.2024 - 15:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var. Onları yakından takip ediyoruz' ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni”nde ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni”nde ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Ekonomi programımızı zor şartlarda uygulamayı sürdürüyoruz. Seçim sonrası için felaket senaryosu yazanlar var. Onları da yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Ekonomi programımızı zor şartlarda uygulamayı sürdürüyoruz. Seçim sonrası için felaket senaryosu yazanlar var. Onları da yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Deprem ihmale gelmeyecek bir konudur" diyen Erdoğan bu yüzden İstanbul'da Murat Kurum'u aday gösterdiklerini ekledi.

"Deprem ihmale gelmeyecek bir konudur" diyen Erdoğan bu yüzden İstanbul'da Murat Kurum'u aday gösterdiklerini ekledi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: 

'Son 5 yılda yaşanmış tüm afetler sonrası çalışmaları başarıyla yürüten Kurum kardeşimizin İstanbul'u depreme en iyi şekilde hazırlayacağından şüphe duymuyoruz. 

Ülkemizin aynı tehditle yüz yüze olan diğer şehirlerini dayanıklı hale getirmek için çalışmayı sürdüreceğiz.'

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