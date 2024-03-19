Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ekonomi' Açıklaması: "Felaket Senaryosu Yazanları Takip Ediyoruz"

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

'Son 5 yılda yaşanmış tüm afetler sonrası çalışmaları başarıyla yürüten Kurum kardeşimizin İstanbul'u depreme en iyi şekilde hazırlayacağından şüphe duymuyoruz.

Ülkemizin aynı tehditle yüz yüze olan diğer şehirlerini dayanıklı hale getirmek için çalışmayı sürdüreceğiz.'