Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ekonomi' Açıklaması: "Felaket Senaryosu Yazanları Takip Ediyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ekonomi' Açıklaması: "Felaket Senaryosu Yazanları Takip Ediyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var. Onları yakından takip ediyoruz' ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni”nde ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, "Ekonomi programımızı zor şartlarda uygulamayı sürdürüyoruz. Seçim sonrası için felaket senaryosu yazanlar var. Onları da yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"Deprem ihmale gelmeyecek bir konudur" diyen Erdoğan bu yüzden İstanbul'da Murat Kurum'u aday gösterdiklerini ekledi.
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