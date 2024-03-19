Anket Savaşları Çanakkale: Bu Kez Muharrem Erkek Fark Attı!
Anket Savaşları Çanakkale: Bu Kez Muharrem Erkek Fark Attı!
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Çanakkale'de seçimin büyük oranda AK Parti ve MHP'nin adayı Jülide İskenderoğlu, CHP’nin adayı Muharrem Erkek ve İYİ Parti'nin adayı Burak Kunt arasında geçmesi bekleniyor.
ORC'nin 6-9 Mart tarihleri arasında bin 360 katılımcıyla yaptığı Çanakkale anketinde; İYİ Parti adayı Burak Kunt'un oy oranı yüzde 34.2, CHP adayı Muharrem Erkek'in oy oranı ise yüzde 33.1 olarak ölçülmüştü.
Ancak Bulgu Kamuoyu Araştırma’nın seçimlere kısa bir süre kala Çanakkale merkezde 1200 kişiyle yaptığı son seçim anketi bambaşka sonuçlar ortaya koydu.
Ankette CHP’nin adayı Muharrem Erkek, açık ara birinci çıktı. Erkek’e oy veririm diyenlerin oranı yüzde 40’ın üzerinde.
ORC Araştırma anketinde ilk sırada yer alan İYİ Parti adayı Burak Kunt, Bulgu anketinde ise yüzde 23,8'le üçüncü sırada kaldı.
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