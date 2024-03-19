Anket Savaşları Çanakkale: Bu Kez Muharrem Erkek Fark Attı!

CHP, İYİ Parti ve AK Parti'nin büyük çekişme yaşadığı Çanakkale'de anket şirketlerinin araştırmaları da oldukça farklı sonuçlar ortaya koydu.

Seçimlere çok az bir süre kala ORC ve Bulgu Araştırma arasındaki sonuç farkı dikkat çekti.

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