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Özgür Özel'in Almanca Konuştuğu Anlar Sosyal Medyada Gündem Oldu

Özgür Özel'in Almanca Konuştuğu Anlar Sosyal Medyada Gündem Oldu

Özgür Özel Almanca
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.04.2024 - 12:50

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i Almanca selamlaması ve konuşması sosyal medyada gündem oldu. 

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu.

Steinmeier, dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Özel'in kapıda karşıladığı Steinmeier ile Almanca konuşması ve Cumhurbaşkanı'ndan "Perfect German" karşılığını alması sosyal medyada gündem oldu.

Steinmeier, dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Özel'in kapıda karşıladığı Steinmeier ile Almanca konuşması ve Cumhurbaşkanı'ndan "Perfect German" karşılığını alması sosyal medyada gündem oldu.

İşte Özgür Özel'in Almanca konuştuğu anlar ve sosyal medyada öne çıkan tepkiler👇

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Peki siz Özgür Özel'in Almanca konuşması hakkında ne düşünüyorsunuz? 

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