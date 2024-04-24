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Kamuda Tasarruf Tedbiri: Kuzu Tandır Gitti, Kuru Pasta Geldi

Kamuda Tasarruf Tedbiri: Kuzu Tandır Gitti, Kuru Pasta Geldi

Kamuda tasarruf
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.04.2024 - 14:27

Kamuda yapılan tasarruf çalışmaları kapsamında Meclis'teki resepsiyonlara da ayar çekildiği belirtiliyor. 

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Türkiye'de kamu harcamaları uzun süredir tartışma konusu. Ekonomide Mehmet Şimşekli yeni dönemde ise kamu harcamalarında da kemerlerin sıkıldığı belirtiliyor.

Türkiye'de kamu harcamaları uzun süredir tartışma konusu. Ekonomide Mehmet Şimşekli yeni dönemde ise kamu harcamalarında da kemerlerin sıkıldığı belirtiliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu kapsamda daha önce kamu kurumlarına tasarruf genelgesi de yollamıştı.

Ensonhaber'in aktardığına göre, dün Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene TBMM Başkanı ve milletvekilleri tek bir otobüsle gitti. Tasarruf tedbirlerinin ayrıca resepsiyonlardaki yemeklere de yansıdığı belirtiliyor.

Ensonhaber'in aktardığına göre, dün Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene TBMM Başkanı ve milletvekilleri tek bir otobüsle gitti. Tasarruf tedbirlerinin ayrıca resepsiyonlardaki yemeklere de yansıdığı belirtiliyor.

Kaynak

Önceki yıllardaki resepsiyonlarda kuzu ve hindi gibi çok zengin yemek çeşitleri servis edilirken bu yıl sade bir menü hazırlandı. Menüde kuru pasta, börek, biber dolması, mercimek köftesi gibi yemekler yer aldı.

Önceki yıllardaki resepsiyonlarda kuzu ve hindi gibi çok zengin yemek çeşitleri servis edilirken bu yıl sade bir menü hazırlandı. Menüde kuru pasta, börek, biber dolması, mercimek köftesi gibi yemekler yer aldı.

İçecek olarak ise konuklara, önceki senelerde olduğu gibi yine meyve suyu ikram edildi. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce kamuda tasarruf için yeterli tedbir alınıyor mu? Hadi buyrun yorumlarda tartışalım 👇

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