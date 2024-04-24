Kamuda Tasarruf Tedbiri: Kuzu Tandır Gitti, Kuru Pasta Geldi
Kamuda Tasarruf Tedbiri: Kuzu Tandır Gitti, Kuru Pasta Geldi
Kamuda yapılan tasarruf çalışmaları kapsamında Meclis'teki resepsiyonlara da ayar çekildiği belirtiliyor.
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Türkiye'de kamu harcamaları uzun süredir tartışma konusu. Ekonomide Mehmet Şimşekli yeni dönemde ise kamu harcamalarında da kemerlerin sıkıldığı belirtiliyor.
Ensonhaber'in aktardığına göre, dün Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene TBMM Başkanı ve milletvekilleri tek bir otobüsle gitti. Tasarruf tedbirlerinin ayrıca resepsiyonlardaki yemeklere de yansıdığı belirtiliyor.
Önceki yıllardaki resepsiyonlarda kuzu ve hindi gibi çok zengin yemek çeşitleri servis edilirken bu yıl sade bir menü hazırlandı. Menüde kuru pasta, börek, biber dolması, mercimek köftesi gibi yemekler yer aldı.
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