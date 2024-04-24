Çöl Tozları Türkiye'ye Giriş Yaptı: Valiliklerden Peş Peşe Uyarılar
Çöl Tozları Türkiye'ye Giriş Yaptı: Valiliklerden Peş Peşe Uyarılar
Türkiye'de bu hafta Libya üzerinden gelen çöl sıcağı etkili. Sıcağın yanı sıra çöl tozları da etkisini göstermeye başladı ve peş peşe uyarılar geldi.
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Türkiye bir kez daha çölden esen rüzgarın etkisi altında. Libya üzerinden gelen bu çöl sıcağı, rüzgar ile birlikte tozu da getiriyor. Çöl tozları cuma gününe kadar etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 17 il için sarı kodlu uyarıda bulunurken, İstanbul ve Ankara valilikleri hava kirliliğine karşı uyarı yaptı.
İstanbul Valiliği'nden "Toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklaması yapıldı.
Ankara Valiliği açıklamasında vatandaşlardan tedbirli olmasını istedi 👇
Çöl tozlarının etkili olduğu Bursa’daki araçların son durumu ise sosyal medyanın en öne çıkan görsellerinden biri oldu.
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