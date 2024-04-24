Korkunç Olay: Fotoğraf Çektirmek İsterken Yanardağın İçine Düştü!
Korkunç Olay: Fotoğraf Çektirmek İsterken Yanardağın İçine Düştü!
Endonezya'da Çinli bir kadın turist, fotoğraf çektirdiği sırada aktif volkanın içine düştü. Talihsiz kadın yanarak yaşamını yitirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Korkunç olay, Endonezya'nın Banyuwangi kentindeki ljen Krateri'nde yaşandı.
31 yaşındaki Çin vatandaşı Huang Lihong, gittiği yanardağın kenarında gün doğumunu izlerken eşinden fotoğrafını çekmesini istedi. O esnada poz veren kadın, ayağının tökezlemesiyle yanardağın içine düştü.
Talihsiz kadın düşmesiyle birlikte yanarak hayatını kaybetti. Kurtarma ekipleri, cesede üç saatlik çalışmayla ancak ulaşabildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın