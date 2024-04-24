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Korkunç Olay: Fotoğraf Çektirmek İsterken Yanardağın İçine Düştü!

Korkunç Olay: Fotoğraf Çektirmek İsterken Yanardağın İçine Düştü!

Yanardağ
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.04.2024 - 10:41

Endonezya'da Çinli bir kadın turist, fotoğraf çektirdiği sırada aktif volkanın içine düştü. Talihsiz kadın yanarak yaşamını yitirdi. 

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Korkunç olay, Endonezya'nın Banyuwangi kentindeki ljen Krateri'nde yaşandı.

Korkunç olay, Endonezya'nın Banyuwangi kentindeki ljen Krateri'nde yaşandı.

31 yaşındaki Çin vatandaşı Huang Lihong, gittiği yanardağın kenarında gün doğumunu izlerken eşinden fotoğrafını çekmesini istedi. O esnada poz veren kadın, ayağının tökezlemesiyle yanardağın içine düştü.

31 yaşındaki Çin vatandaşı Huang Lihong, gittiği yanardağın kenarında gün doğumunu izlerken eşinden fotoğrafını çekmesini istedi. O esnada poz veren kadın, ayağının tökezlemesiyle yanardağın içine düştü.

Talihsiz kadın düşmesiyle birlikte yanarak hayatını kaybetti. Kurtarma ekipleri, cesede üç saatlik çalışmayla ancak ulaşabildi.

Talihsiz kadın düşmesiyle birlikte yanarak hayatını kaybetti. Kurtarma ekipleri, cesede üç saatlik çalışmayla ancak ulaşabildi.

Huang Lihong'un cenazesinin hava yoluyla Çin'e götürüleceği bildirildi.

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