Tekel Bayileri Başkanı Özgür Aybaş Duyurdu: Rakı Fiyatlarına 'Kallavi' Zam Geliyor!
Tekel Bayileri Başkanı Özgür Aybaş Duyurdu: Rakı Fiyatlarına 'Kallavi' Zam Geliyor!
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla rakı fiyatlarına 26 Nisan Cuma günü yüzde 17 oranında zam geleceğini açıkladı.
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Geçtiğimiz haftalarda sigara fiyatlarına ortalama 6-7 TL arasında bir zam gelmişti.
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, rakı fiyatlarına zammın da yolda olduğunu açıkladı.
Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla rakı fiyatlarına 26 Nisan Cuma günü yüzde 17 oranında zam geleceğini duyurdu.
Aybaş paylaşımında, "Akşamcıları üzecek haber. Rakı zammına hazır mıyız? Cuma günü yüzde 17 zam geçişi bekleniyor" ifadelerini kullandı.
Özgür Aybaş'ın paylaşımı 👇
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