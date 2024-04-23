İstanbul Valisi Gül: "Taksim Meydanı 1 Mayıs Kutlamalarına Kapalı"
İstanbul Valisi Gül: "Taksim Meydanı 1 Mayıs Kutlamalarına Kapalı"
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İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne sayılı günler kala Taksim kararını duyurdu.
İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada, "Taksim bu tür etkinliklerin tamamına kapalı. Talep eden herkese Taksim’de kutlamaların olmayacağını ilettik. Taksim’in dışındaki bir alanda kutlanacak” dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da dün 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanılacağı iddialarını yalanlamış ve şu açıklamaları yapmıştı.
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