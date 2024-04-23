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İstanbul Valisi Gül: "Taksim Meydanı 1 Mayıs Kutlamalarına Kapalı"

İstanbul Valisi Gül: "Taksim Meydanı 1 Mayıs Kutlamalarına Kapalı"

1 Mayıs
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.04.2024 - 14:30 Son Güncelleme: 23.04.2024 - 14:37

İstanbul Valisi Davut Gül, Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs kutlamalarına kapalı olacağını söyledi.

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İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne sayılı günler kala Taksim kararını duyurdu.

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne sayılı günler kala Taksim kararını duyurdu.

İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada, "Taksim bu tür etkinliklerin tamamına kapalı. Talep eden herkese Taksim’de kutlamaların olmayacağını ilettik. Taksim’in dışındaki bir alanda kutlanacak” dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada, "Taksim bu tür etkinliklerin tamamına kapalı. Talep eden herkese Taksim’de kutlamaların olmayacağını ilettik. Taksim’in dışındaki bir alanda kutlanacak” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da dün 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanılacağı iddialarını yalanlamış ve şu açıklamaları yapmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da dün 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanılacağı iddialarını yalanlamış ve şu açıklamaları yapmıştı.

''1977 yılında Taksim'de kaybettiğimiz 34 işçimizi, emekçimizi rahmetle yad ediyorum. 

Ancak Taksim'de hayatlarını kaybeden emekçilerimizin isimlerini bile hatırlamayanların, onların aziz hatıralarını kullanarak, bu alanda kitlesel kutlama inadı, 1 Mayıs'ın dayanışma ruhunu zedelemektedir. 

Bildiğiniz gibi, 1 Mayıs'ta kaybettiğimiz canlarımızı Taksim'de anmak için sendikalarımıza, sınırlı katılımlarına izin verilmektedir.' 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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