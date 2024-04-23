İstanbul Valisi Gül: "Taksim Meydanı 1 Mayıs Kutlamalarına Kapalı"

''1977 yılında Taksim'de kaybettiğimiz 34 işçimizi, emekçimizi rahmetle yad ediyorum.

Ancak Taksim'de hayatlarını kaybeden emekçilerimizin isimlerini bile hatırlamayanların, onların aziz hatıralarını kullanarak, bu alanda kitlesel kutlama inadı, 1 Mayıs'ın dayanışma ruhunu zedelemektedir.

Bildiğiniz gibi, 1 Mayıs'ta kaybettiğimiz canlarımızı Taksim'de anmak için sendikalarımıza, sınırlı katılımlarına izin verilmektedir.'

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇