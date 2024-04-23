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Özgür Özel'den Koltuğu Devrettiği Çocuğa İnce Espri: "İyice Yerleşmezseniz Kaldırabilirler"

Özgür Özel'den Koltuğu Devrettiği Çocuğa İnce Espri: "İyice Yerleşmezseniz Kaldırabilirler"

Özgür Özel 23 Nisan
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.04.2024 - 14:10

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sembolik olarak makamını çocuk başkana devretti. Özgür Özel'in koltuğa oturan çocuğa yaptığı espiri ise bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan olayları arasına girdi: 'Sırtınızı dayayın, iyice yerleşmezseniz kaldırabilirler'

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Bilkent Üniversitesi'nde tanıştığı Dora Mimaroğlu'na genel başkanlık koltuğunu devretti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Bilkent Üniversitesi'nde tanıştığı Dora Mimaroğlu'na genel başkanlık koltuğunu devretti.

Özel, Dora'nın koltuğa oturmasının ardından yaptığı espiri ise bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

Özel, Dora'nın koltuğa oturmasının ardından yaptığı espiri ise bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

Özel, Dora'nın koltuğa oturmasının ardından, "Koltuğa rahat oturun, sırtınızı dayayın, iyice yerleşmezseniz kaldırabilirler" ifadelerini kullandı.

Özel, Dora'nın koltuğa oturmasının ardından, "Koltuğa rahat oturun, sırtınızı dayayın, iyice yerleşmezseniz kaldırabilirler" ifadelerini kullandı.

CHP liderinin o sözlerinin ardından odada gülüşmeler yaşandı.

CHP liderinin o sözlerinin ardından odada gülüşmeler yaşandı.

Dora Mimaroğlu, koltuğa oturmasının ardından yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

'Adım Dora Mimaroğlu, minik kalbimde unutamayacağım bir anı bıraktığı için Özgür Bey'e teşekkür ederim. Bir çocuk olarak içinde yaşadığım bir dünyaya ilişkin bir kaç gözlemimi sizlerle paylaşmak istiyorum. 23 Nisan Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyada eşi benzeri olmayan kıymetli armağanıdır. Bu nedenle Atamızı saygı ve özlemle anıyorum.'

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