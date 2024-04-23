Özgür Özel'den Koltuğu Devrettiği Çocuğa İnce Espri: "İyice Yerleşmezseniz Kaldırabilirler"
Özgür Özel'den Koltuğu Devrettiği Çocuğa İnce Espri: "İyice Yerleşmezseniz Kaldırabilirler"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sembolik olarak makamını çocuk başkana devretti. Özgür Özel'in koltuğa oturan çocuğa yaptığı espiri ise bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan olayları arasına girdi: 'Sırtınızı dayayın, iyice yerleşmezseniz kaldırabilirler'
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Bilkent Üniversitesi'nde tanıştığı Dora Mimaroğlu'na genel başkanlık koltuğunu devretti.
Özel, Dora'nın koltuğa oturmasının ardından yaptığı espiri ise bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından biri oldu.
Özel, Dora'nın koltuğa oturmasının ardından, "Koltuğa rahat oturun, sırtınızı dayayın, iyice yerleşmezseniz kaldırabilirler" ifadelerini kullandı.
CHP liderinin o sözlerinin ardından odada gülüşmeler yaşandı.
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