Özgür Özel'den Koltuğu Devrettiği Çocuğa İnce Espri: "İyice Yerleşmezseniz Kaldırabilirler"

Dora Mimaroğlu, koltuğa oturmasının ardından yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

'Adım Dora Mimaroğlu, minik kalbimde unutamayacağım bir anı bıraktığı için Özgür Bey'e teşekkür ederim. Bir çocuk olarak içinde yaşadığım bir dünyaya ilişkin bir kaç gözlemimi sizlerle paylaşmak istiyorum. 23 Nisan Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyada eşi benzeri olmayan kıymetli armağanıdır. Bu nedenle Atamızı saygı ve özlemle anıyorum.'