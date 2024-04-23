Tartışmalara Neden Olmuştu: AK Partili Yenişehirlioğlu Rolex Marka Saatini Eliyle Kapattı
Tartışmalara Neden Olmuştu: AK Partili Yenişehirlioğlu Rolex Marka Saatini Eliyle Kapattı
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu eleştiriler sonrası 'Takmaya devam edeceğim' dediği 500 bin TL'lik Rolex marka saatini bugün eliyle kapatarak poz verdi.
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Bayram tatilinde Monako’da ıstakoz yerken sosyal medyadan paylaşım yapan AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, parti içine de uzanan bir krize neden olmuştu.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise 500 bin TL'lik Rolex saatiyle gündeme gelmiş ve ardından eleştirilere "Alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim" yanıtını vermişti.
Meclis’in açılışının 104'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında bugün tören alanına giden otobüste TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile birlikte görüntülenen Yenişehirlioğlu, Rolex marka saatini eliyle kapattı.
Bahadır Yenişehirlioğlu'nun bu hareketi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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