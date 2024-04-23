Bahçeli'ye Mesaj Gibi Fotoğraf: Erdoğan, Selvi'yi Yanına Oturttu!

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Selvi için 'Abdülkadir Selvi hezeyanlarla dolu bugünkü köşe yazısında Cumhur İttifakı’na dilinin altında sakladığı zehirle istikamet çizmeye yeltenmiş, tarafını bir kez daha açık etmiştir” ifadelerini kullandı.