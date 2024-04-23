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Bahçeli'ye Mesaj Gibi Fotoğraf: Erdoğan, Selvi'yi Yanına Oturttu!

Bahçeli'ye Mesaj Gibi Fotoğraf: Erdoğan, Selvi'yi Yanına Oturttu!

Recep Tayyip Erdoğan Abdulkadir Selvi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.04.2024 - 16:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak ziyareti dönüşünde MHP’nin hedefindeki Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’yi hemen yanına oturttu. 

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Her şey iktidara yakın Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti’nin kuruluş dönemi ilkelerine geri döneceğini yazmasıyla başladı.

Her şey iktidara yakın Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti’nin kuruluş dönemi ilkelerine geri döneceğini yazmasıyla başladı.

Selvi yazısında Osman Kavala ve Gezicilerin hapiste tutulmasının AK Parti’ye fayda sağlamadığının üstünü çizdi.

Selvi yazısında Osman Kavala ve Gezicilerin hapiste tutulmasının AK Parti’ye fayda sağlamadığının üstünü çizdi.

Bu yazı üzerine MHP cephesinden Abdulkadir Selvi'ye tepki geldi.

Bu yazı üzerine MHP cephesinden Abdulkadir Selvi'ye tepki geldi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Selvi için 'Abdülkadir Selvi hezeyanlarla dolu bugünkü köşe yazısında Cumhur İttifakı’na dilinin altında sakladığı zehirle istikamet çizmeye yeltenmiş, tarafını bir kez daha açık etmiştir” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i "yerel halk" ifadesi üzerinden "Türk milletini “yerel halk” ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyet" sözleriyle sert şekilde eleştirdi.

Bu açıklama sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i "yerel halk" ifadesi üzerinden "Türk milletini “yerel halk” ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyet" sözleriyle sert şekilde eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu sırada MHP'nin hedefinde olan Selvi'yi hemen yanına oturtması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu sırada MHP'nin hedefinde olan Selvi'yi hemen yanına oturtması dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl haziran ayında Erdoğan KKTC ve Azerbaycan ziyaretlerinin ardından gazetecilerle verdiği pozda ise sağına Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan yer almıştı. 

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