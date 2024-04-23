Bahçeli'ye Mesaj Gibi Fotoğraf: Erdoğan, Selvi'yi Yanına Oturttu!
Bahçeli'ye Mesaj Gibi Fotoğraf: Erdoğan, Selvi'yi Yanına Oturttu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak ziyareti dönüşünde MHP’nin hedefindeki Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’yi hemen yanına oturttu.
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Her şey iktidara yakın Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti’nin kuruluş dönemi ilkelerine geri döneceğini yazmasıyla başladı.
Selvi yazısında Osman Kavala ve Gezicilerin hapiste tutulmasının AK Parti’ye fayda sağlamadığının üstünü çizdi.
Bu yazı üzerine MHP cephesinden Abdulkadir Selvi'ye tepki geldi.
Bu açıklama sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i "yerel halk" ifadesi üzerinden "Türk milletini “yerel halk” ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyet" sözleriyle sert şekilde eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu sırada MHP'nin hedefinde olan Selvi'yi hemen yanına oturtması dikkat çekti.
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