Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tarikat Cenazesi Tepkisi: "Anıtkabir'e Gitmenizi Beklerdim"
Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tarikat Cenazesi Tepkisi: "Anıtkabir'e Gitmenizi Beklerdim"
Gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Nisan'da İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın cenazesine katılmasına tepki gösterdi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katılmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Nisan'da, Irak ziyaretinin ardından yurda dönüşte katıldığı cenazeye gazeteci Fatih Portakal'dan tepki geldi.
Fatih Portakal, Sözcü TV Ana Haber'de, "Siz sabah saatlerinde Anıtkabir'de anmaya katılmıyorsunuz ancak tarikat liderinin cenazesine katılıyorsunuz. Ben Anıtkabir'e gitmenizi beklerdim" ifadelerini kullandı.
Fatih Portakal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsmailağa cenazesi üzerinden gösterdiği tepki 👇
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